DRI: Действия полиции незаконны и непропорциональны

Институт исследований демократии (DRI) заявил 13 мая, что факты физического насилия над протестующими со стороны сотрудников спецназа вблизи Парламента не могут считаться «законными полицейскими мерами», и призвал «Грузинскую мечту» «вернуться в конституционные рамки и отказаться от принятия российского закона».

По заявлению организации, акция, проходившая возле Парламента, ни на одном из этапов не носила насильственного характера, а участники акции не заявляли о намерении блокировать входы в законодательный орган. «Несмотря на подчеркнуто мирный характер митинга, через несколько минут после заявления МВД сотрудники правоохранительных органов принудительно освободили территорию вокруг улицы Жвания с применением физической силы, после чего 20 участников митинга были задержаны возле здания законодательного органа. Из распространенного видеоматериала видно, что в момент задержания сотрудники правоохранительных органов в целях сведения счетов применяют физическое насилие к демонстрантам и наносят им удары в области головы», – говорится в заявлении.

В организации также отмечают, что форма задержания демонстрантов полицией была «незаконной и непропорциональной – десятки сотрудников правоохранительных органов, большинство из которых по одежде и экипировке не представляли собой сотрудников Патрульной полиции, применяли физическое насилие к демонстрантам, заранее выбранным в качестве мишени, и оттаскивали по кордону полиции. У большинства задержанных, которых посетили юристы общественных организаций, имеются следы серьезных телесных повреждений».

«Санкционирование и безнаказанность незаконных насильственных действий полиции увеличивают масштабы незаконного насилия и направлены на подавление протестного заряда», – констатируют в организации и призывают МВД руководствоваться в своей деятельности только принципами соблюдения и уважения основных прав и свобод человека, законности и политической нейтральности».

Организация также призывает Специальную следственную службу «незамедлительно и оперативно расследовать факты злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов как утром 13 мая, так и в течение предыдущих дней».

