Журналисты интернет-СМИ подверглись физической расправе со стороны спецназа в Тбилиси

Несколько журналистов, в том числе из интернет-СМИ «Публика», «Табула» и «Априли», сообщили об их преследовании и избиении в ночь с 16 на 17 апреля полицией во время акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах», проходившей у здания Парламента Грузии.

По сообщениям, журналист издания «Публика» Александр Кешелашвили был избит полицейскими, когда он исполнял свои профессиональные обязанности. По сообщению издания «Публика», Кешелашвили снимал на видео, как спецназ задерживает граждан, когда полицейские отобрали у него телефон. Позже телефон ему вернули.

Спецназовцы также избили журналиста издания «Табула» Георгия Бадридзе. Как и в предыдущем случае, полицейские отобрали у него телефон, когда он снимал события на акции протеста. По заявлению издания «Табула», журналист продолжал работать со служебным телефоном, который полиция пыталась отобрать, но позже ему вернули.

Журналист издания «Априли» Георгий Басхаджаури, освещавший происходящие у здания Парламента события, подвергся физическому насилию со стороны спецназа. Как сообщает с места Георгий Басхаджаури, сотрудники правоохранительных органов избили его и назвали «педерастом» в гомофобном смысле.

Параллельно заседанием Парламента 16 апреля, на которой обсуждался законопроект об «иностранных агентах», граждане собрались у здания Парламента, чтобы выразить протест против законопроекта. Полиция начала их разгонять, используя перцовый спрей. По меньшей мере 11 человек были задержаны.

Обновление: Сообщается, что независимый азербайджанский журналист Нурлан Либре подвергся физическому насилию со стороны спецназа во время разгона протестующих возле Парламента Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)