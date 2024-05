В Индексе свободы прессы положение Грузии ухудшилась на 26 позиций

Согласно исследованию, опубликованному 3 мая международной организацией по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF), Индекс свободы прессы в Грузии ухудшился с 77-го места на 103-е. Организация отмечает, что официальное вмешательство подрывает усилия по улучшению свободы прессы в Грузии и что среда для независимых и оппозиционных СМИ остается враждебной, во время чего: «растет количество словесных и физических нападок на журналистов, а также попыток принять законы, направленные на маргинализацию независимых СМИ и сужение пространства для свободы слова».

Страна получила в общей сложности 53,05 балла, включая самый высокий балл по показателю законодательной базы (67,31) и самый низкий балл (36,23) по политическому показателю. По безопасности индекс страны составляет 61,35 балла, а по социальным и экономическим показателям страна имеет соответственно 60,45 и 39,93 балла.

Исследование «Мировой индекс свободы прессы 2024» отражает события 2023 года. Баллы рассчитываются по шкале от 1 до 100. Чем выше балл, тем лучше ситуация со СМИ в стране и наоборот. Начиная с 2022 года Индекс свободы прессы RSF составляется с использованием новой методологии, основанной на пяти контекстуальных показателях, включая политический контекст, правовую базу, экономический контекст, социокультурный контекст и безопасность.

Оценки RSF

По данным «Репортеров без границ», медиа-среда в Грузии разнообразна и в то же время чрезвычайно политически поляризована. Манипуляции, язык ненависти и дезинформация широко распространены в СМИ, особенно на телевидении, которое является основным источником информации». Кроме того, в организации отмечают, что региональные и местные радиостанции становятся все более влиятельными, читательская аудитория печатных СМИ снижается, а читательская аудитория новостных онлайн-выспусков растет.

Что касается политического контекста, RSF подчеркнула, что правила владения СМИ игнорируются, поскольку крупные сети часто служат интересам владельцев с политическими связями, в то время как «государственные СМИ» подвергаются вмешательству со стороны власти. Власть игнорирует критику СМИ и может прибегнуть к цензуре, рейдам и клеветническим кампаниям.

Что касается политического контекста, RSF отмечает: «власть еще не выполнила рекомендации ЕС по свободе прессы, что является необходимым шагом перед началом переговоров о членстве». В оценке также упоминается, что в 2023 году власть Грузии вновь намеревалась взять под контроль независимые радиостанции и телевидения, что выразилось во внесении изменений в закон об электронных коммуникациях и инициировании скопированного с российского законопроекта об «иностранных агентах», который в итоге был отозван в результате уличных протестов и международного давления. «Суды иногда пытаются подорвать конфиденциальность источников, хотя это гарантируется Законом о свободе слова», – заявили RSF.

В экономическом контексте «Репортеры без границ» подчеркивают, что недостаточно развитый рекламный рынок печатных и онлайн-СМИ продолжает сокращаться, а финансирование поступает в основном от западных доноров.

Организация также отметила, что некоторые вопросы, такие как религия, права ЛГБТ и влияние России, вызывают значительную социальную напряженность, которая влияет на журналистское освещение. По заявлению организации, «влиятельные социальные фигуры, такие как православные священнослужители, подвергаются электронной слежке со стороны служб безопасности, тем самым нарушается право журналистов на защиту своих конфиденциальных источников».

В документе подчеркивается, что журналисты часто подвергаются словесным и физическим нападениям, в том числе со стороны высокопоставленных представителей власти, особенно во время избирательных кампаний. Жестокое нападение на 50 журналистов во время гомофобных контрдемонстраций в июле 2021 года стало беспрецедентным провалом. Отсутствие прозрачности и прогресса в расследовании свидетельствует о безнаказанности, которой пользуются нападавшие на журналистов».

