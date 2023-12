TI Грузия: В 2023 году зафиксировано 45 случаев нападений на представителей СМИ

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 25 декабря опубликовала доклад под названием «Статистика насилия в отношении грузинских СМИ за 2023 год и реагирование государства», согласно которому в 2023 году отмечены случаи словесных и физических нападений и насилия в отношении представителей СМИ, настроенных критически к правящей партии, а в течение года в Тбилиси и регионах публично зафиксировано около 45 случаев различных видов насилия, преследований и попыток запугивания представителей СМИ.

Согласно докладу, по данным Специальной следственной службы, в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года начато расследование по факту незаконного препятствования журналисту в его профессиональной деятельности по 14 уголовным делам. По одному делу расследование прекращено, 4 дела направлены в суд на рассмотрение по существу, по 9 делам следствие еще продолжается. Кроме того, в рамках 6 уголовных дел Генеральная прокуратура возбудила уголовные преследования в отношении 9 человек.

Организация выделяет три основные категории насилия в отношении журналистов: примеры открытых нападений на представителей СМИ; Угрозы и предполагаемые попытки запугивания представителей СМИ и насилие в отношении журналистов на акциях протеста, их задержания и штрафы.

Примеры открытых нападений на представителей СМИ

Что касается первой категории, статистические данные показывают, что летом и осенью в грузинской медиасреде произошел ряд инцидентов. В июне на одной из центральных улиц Тбилиси было совершено нападение на Мишу Мшвилдадзе, одного из основателей и ведущего телекомпании «Формула», к ответственности за инцидент правоохранительные органы привлекли одного человека. В июле съемочные группы «Мтавари архи» и «Формула», приехавшие освещать мероприятие оппозиционной партии «Единое национальное движение» в муниципалитете Сагареджо в регион Кахети, подверглись нападению и препятствованию журналистской деятельности.

В июле съемочной группе «Мтавари архи», приехавшей освещать мероприятия «Тбилиси Прайд», препятствовали в их профессиональной деятельности. В августе нападению подверглась и съемочная группа «Мтавари архи», прибывшая в село Хаиши Местийского муниципалитета. В сентябре сотрудники охраны попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе в Тбилиси напали, подвергли физическому насилию и отобрали оборудование у съемочных групп телекомпаний «Пирвели» и «Формула».

В октябре, как сообщает «Мтавари архи», правоохранители перекрыли подъезд к селу Чорвила представителям СМИ, приехавшим туда освещать шествие протеста «Единого национального движения». В ходе противостояния сторонников основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и активистов оппозиции в оператора ТВ «Пирвели» попал камень, а в журналиста — яйцо.

Угрозы и предполагаемые попытки запугивания представителей СМИ

Что касается второй категории, во время стихийного бедствия, произошедшего в Шови в августе, редактору интернет-издания «Мтис амбеби» Геле Мтивлишвили угрожал публичный служащий, что его «бросит в воду». Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал журналиста «подонком», а председатель Парламента указал ему удалить опубликованный в Facebook пост. Позже он также назвал Мтивлишвили «самопровозглашенным журналистом».

В октябре в рамках расследования дела о т.н. тренировках в Службу госбезопасности на допрос был вызван фотограф телекомпании «Формула» Вахо Карели. В октябре лояльные правительству телеканалы показали сюжеты, в которых представители правящей команды заявляли, будто Фонд Фридриха Эберта и издание «Индиго» были вовлечены в создание революционного сценария в Грузии.

Были зафиксированы новые формы попыток правящей партии дискредитировать независимые СМИ. Например, в сентябре стало известно, что председатель Парламента Шалва Папуашвили направил письмо недовольства международным донорам после того, как независимое интернет-издание «OC Media» отказалось публиковать его статью.

Организация также отмечает, что в феврале в законодательном органе было принято новое правило аккредитации журналистов, что вызвало опасения, что журналистов могут отстранить от работы за критические вопросы. На основании нового правила уже приостановлена ​​парламентская аккредитация 11 журналистов критических СМИ.

Насилие над журналистами во время протестов, их задержания и штрафы

Освещая акции, проведенные в начале марта против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» (т.н. «российский закон»), двое журналистов – директор интернет-издания «Публика» Зура Вардиашвили и журналист «Табула» Бека Джикурашвили были задержаны и впоследствии оштрафованы. В ходе тех же акций было зафиксировано несколько случаев вмешательства в журналистскую деятельность, а также насилие в отношении представителей СМИ со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что подобные инциденты еще больше обострили чувство страха и незащищенности среди журналистов. Например, в феврале за короткий промежуток времени дважды был ограблен дом журналистки телекомпании «Пирвели» Нато Гогелия в Озургети. В июле из автомобиля руководителя Информационной службы телекомпании «Пирвели» Нодара Меладзе украли внешний винчестер, а ценные личные вещи оставили нетронутыми. Также в июле были утеряны документы из квартиры журналиста Васила Дабрундашвили. По словам журналиста, при этом за ним велась слежка.

Оценка «TI Грузия»

«Нападения на журналистов, угрозы в их адрес и вмешательство в их профессиональную деятельность, частые случаи попыток запугивания и дискредитации, нерасследование преступлений и безнаказанность являются одной из характеристик клептократического государства», – отмечают в организации.

«Международная прозрачность – Грузия» считает, что в условиях европейской интеграции и важных парламентских выборов в 2024 году критически важно, чтобы, прежде всего, правящая партия обеспечила свободную и безопасную медиасреду, где «журналисты смогут беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность и, соответственно, надлежащим образом информировать общественность. Одной из предпосылок для этого является своевременное расследование преступлений, совершенных против журналистов, и прекращение безнаказанности виновных».

