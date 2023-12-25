TI Грузия: В 2023 году зафиксировано 45 случаев нападений на представителей СМИ
НПО «Международная прозрачность – Грузия» 25 декабря опубликовала доклад под названием «Статистика насилия в отношении грузинских СМИ за 2023 год и реагирование государства», согласно которому в 2023 году отмечены случаи словесных и физических нападений и насилия в отношении представителей СМИ, настроенных критически к правящей партии, а в течение года в Тбилиси и регионах публично зафиксировано около 45 случаев различных видов насилия, преследований и попыток запугивания представителей СМИ.
Согласно докладу, по данным Специальной следственной службы, в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года начато расследование по факту незаконного препятствования журналисту в его профессиональной деятельности по 14 уголовным делам. По одному делу расследование прекращено, 4 дела направлены в суд на рассмотрение по существу, по 9 делам следствие еще продолжается. Кроме того, в рамках 6 уголовных дел Генеральная прокуратура возбудила уголовные преследования в отношении 9 человек.
Организация выделяет три основные категории насилия в отношении журналистов: примеры открытых нападений на представителей СМИ; Угрозы и предполагаемые попытки запугивания представителей СМИ и насилие в отношении журналистов на акциях протеста, их задержания и штрафы.
Примеры открытых нападений на представителей СМИ
Что касается первой категории, статистические данные показывают, что летом и осенью в грузинской медиасреде произошел ряд инцидентов. В июне на одной из центральных улиц Тбилиси было совершено нападение на Мишу Мшвилдадзе, одного из основателей и ведущего телекомпании «Формула», к ответственности за инцидент правоохранительные органы привлекли одного человека. В июле съемочные группы «Мтавари архи» и «Формула», приехавшие освещать мероприятие оппозиционной партии «Единое национальное движение» в муниципалитете Сагареджо в регион Кахети, подверглись нападению и препятствованию журналистской деятельности.
В июле съемочной группе «Мтавари архи», приехавшей освещать мероприятия «Тбилиси Прайд», препятствовали в их профессиональной деятельности. В августе нападению подверглась и съемочная группа «Мтавари архи», прибывшая в село Хаиши Местийского муниципалитета. В сентябре сотрудники охраны попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе в Тбилиси напали, подвергли физическому насилию и отобрали оборудование у съемочных групп телекомпаний «Пирвели» и «Формула».
В октябре, как сообщает «Мтавари архи», правоохранители перекрыли подъезд к селу Чорвила представителям СМИ, приехавшим туда освещать шествие протеста «Единого национального движения». В ходе противостояния сторонников основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и активистов оппозиции в оператора ТВ «Пирвели» попал камень, а в журналиста — яйцо.
Угрозы и предполагаемые попытки запугивания представителей СМИ
Что касается второй категории, во время стихийного бедствия, произошедшего в Шови в августе, редактору интернет-издания «Мтис амбеби» Геле Мтивлишвили угрожал публичный служащий, что его «бросит в воду». Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал журналиста «подонком», а председатель Парламента указал ему удалить опубликованный в Facebook пост. Позже он также назвал Мтивлишвили «самопровозглашенным журналистом».
В октябре в рамках расследования дела о т.н. тренировках в Службу госбезопасности на допрос был вызван фотограф телекомпании «Формула» Вахо Карели. В октябре лояльные правительству телеканалы показали сюжеты, в которых представители правящей команды заявляли, будто Фонд Фридриха Эберта и издание «Индиго» были вовлечены в создание революционного сценария в Грузии.
Были зафиксированы новые формы попыток правящей партии дискредитировать независимые СМИ. Например, в сентябре стало известно, что председатель Парламента Шалва Папуашвили направил письмо недовольства международным донорам после того, как независимое интернет-издание «OC Media» отказалось публиковать его статью.
Организация также отмечает, что в феврале в законодательном органе было принято новое правило аккредитации журналистов, что вызвало опасения, что журналистов могут отстранить от работы за критические вопросы. На основании нового правила уже приостановлена парламентская аккредитация 11 журналистов критических СМИ.
Насилие над журналистами во время протестов, их задержания и штрафы
Освещая акции, проведенные в начале марта против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» (т.н. «российский закон»), двое журналистов – директор интернет-издания «Публика» Зура Вардиашвили и журналист «Табула» Бека Джикурашвили были задержаны и впоследствии оштрафованы. В ходе тех же акций было зафиксировано несколько случаев вмешательства в журналистскую деятельность, а также насилие в отношении представителей СМИ со стороны сотрудников правоохранительных органов.
«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что подобные инциденты еще больше обострили чувство страха и незащищенности среди журналистов. Например, в феврале за короткий промежуток времени дважды был ограблен дом журналистки телекомпании «Пирвели» Нато Гогелия в Озургети. В июле из автомобиля руководителя Информационной службы телекомпании «Пирвели» Нодара Меладзе украли внешний винчестер, а ценные личные вещи оставили нетронутыми. Также в июле были утеряны документы из квартиры журналиста Васила Дабрундашвили. По словам журналиста, при этом за ним велась слежка.
Оценка «TI Грузия»
«Нападения на журналистов, угрозы в их адрес и вмешательство в их профессиональную деятельность, частые случаи попыток запугивания и дискредитации, нерасследование преступлений и безнаказанность являются одной из характеристик клептократического государства», – отмечают в организации.
«Международная прозрачность – Грузия» считает, что в условиях европейской интеграции и важных парламентских выборов в 2024 году критически важно, чтобы, прежде всего, правящая партия обеспечила свободную и безопасную медиасреду, где «журналисты смогут беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность и, соответственно, надлежащим образом информировать общественность. Одной из предпосылок для этого является своевременное расследование преступлений, совершенных против журналистов, и прекращение безнаказанности виновных».
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