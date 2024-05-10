Несколько телеведущих покинули проправительственный телеканал «Имеди»
В ночь с 9 на 10 мая медиааналитическая платформа «Медиачекер» сообщила со ссылкой на свои источники, что телекомпанию «Имеди» покинули ведущие утренней и развлекательной программы Зураб Баланчивадзе, Натиа Орвелашвили и Екатерина Амиреджиби. Также есть информация, что вещательную компанию покинули еще двое ведущих, хотя эта информация пока не подтверждена.
По мере роста напряженности и продолжения протестов против закона об «иностранных агентах», которые теперь сопровождаются организованной кампанией запугивания и преследования активистов, оппозиции и представителей гражданского общества, канал часто обвиняют в предвзятом освещении последних событий и распространении дезинформации.
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