Несколько телеведущих покинули проправительственный телеканал «Имеди»

В ночь с 9 на 10 мая медиааналитическая платформа «Медиачекер» сообщила со ссылкой на свои источники, что телекомпанию «Имеди» покинули ведущие утренней и развлекательной программы Зураб Баланчивадзе, Натиа Орвелашвили и Екатерина Амиреджиби. Также есть информация, что вещательную компанию покинули еще двое ведущих, хотя эта информация пока не подтверждена.

По мере роста напряженности и продолжения протестов против закона об «иностранных агентах», которые теперь сопровождаются организованной кампанией запугивания и преследования активистов, оппозиции и представителей гражданского общества, канал часто обвиняют в предвзятом освещении последних событий и распространении дезинформации.

