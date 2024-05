Очередное нападение на представителя оппозиции и участника митинга

Активист и член оппозиционного «Единого национального движения» Георгий Мумладзе заявил 9 мая, что четверо мужчин в масках из автомобиля, предположительно принадлежащего Службе государственной безопасности Грузии, напали на него возле его дома в селе Церетели Марнеульского муниципалитета. Судя по всему, это является продолжением организованных нападений на активистов и членов оппозиции, выступающих против закона об «иноагентах».

Мумладзе рассказал телекомпании «Мтавари», что примерно в 30-40 метрах от его дома остановилась машина с тонированными стеклами, и он сразу понял, что за ним пришли следить. По словам Мумладзе, он сразу же начал снимать видео, после чего четверо мужчин в масках выскочили и начали безжалостно избивать его на глазах у семьи и детей.

Мумладзе отметил, что серьезные повреждения ему не успели нанести, поскольку на помощь пришли соседи. По его словам, это очередная попытка Бидзины Иванишвили запугать народ, но грузины не отступят. «Даже если меня убьют, эта идея все равно победит. Эта идея – свобода Грузии, вступление в Евросоюз и единство Грузии», – говорит Мумладзе.

