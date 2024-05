МВД Грузии сообщает об аресте шести участников акции протеста

Директор Департамента полиции Тбилиси МВД Сулхан Тамазашвили заявил на брифинге 9 мая, что шестеро участников акций протеста против законопроекта об «иностранных агентах» задержаны по обвинению в нападении на полицейского и повреждении предмета. Он также сообщил, что новое уголовное расследование будет возбуждено против любого, «чьи выступления во время демонстраций содержат уголовные преступления». В его заявлении ничего не говорилось об избиении активистов 8 мая.

Тамазашвили заявил, что в ходе текущих акций «политические лидеры, организаторы и участники акций неоднократно превышали нормы, установленные законодательством о собраниях и демонстрациях». По его словам, в разное время участники митинга пытались вторгнуться в здание Парламента с применением насилия, различных предметов и конструкций и на месте нападали на полицейских с применением слезоточивого газа неизвестного происхождения.

Он также заявил, что участники протестов «кидали различные тяжелые предметы, в том числе бутылки, камни, слезоточивый газ и куски железа» во двор здания Специальной службы государственной охраны, где находились сотрудники МВД, а также где находились автомобили, принадлежащие министерству. Он также обвинил участников акции в порче камер видеонаблюдения, установленных на административном здании, и различных предметов, принадлежащих мэрии Тбилиси.

Тамазашвили заявил, что «в результате насильственых нападений, осуществленных участниками акции, семь сотрудников МВД получили увечья, один из них перенес операцию и до сих пор находится на лечении». По его словам, МВД немедленно начало расследование инцидента, в частности установлено, что:

16 апреля в ходе акции протеста один из задержанных бросил тупой предмет в сторону правоохранителей, в результате чего сотрудник Департамента особых поручений получил повреждение в области глаза.

16 апреля текущего года один из задержанных повредил транспортное средство, находящееся на балансе Департамента патрульной полиции.

1-2 мая в ходе продолжающейся акции протеста двое задержанных повредили камеры видеонаблюдения Центра управления общественной безопасностью МВД 112.

1 мая один из задержанных повредил ворота Парламента во время продолжающегося митинга возле законодательного органа, а также бросил камень в сторону сотрудников МВД во дворе Парламента, в результате чего из них пострадал пожарный Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Также во время продолжающейся акции протеста 1 мая один из демонстрантов повредил камеру наружного наблюдения, установленную на здании Специальной службы государственной охраны.

По указанным фактам расследование ведется по частям первой статьи 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии.

Тамазашвили также заявил: «в связи с рассмотрением законопроекта о прозрачности иностранного влияния, в связи с насильственными действиями, совершенными гражданами во время протестов с 15 апреля 2024 года по сегодняшний день, 8 мая этого года, Департамент Криминальной полиции начал расследование по трем статьям УК Грузии: Статья 222 УК, под которой подразумевается захват или блокирование объекта стратегического или особого значения. Также по статье 225 УК, в которой говорится об организации, руководстве или участии в групповом насилии, и по статье 226 того же кодекса, в которой говорится об организации группового действия, грубо нарушающего общественный порядок или связано с неповиновением законному требованию представителя власти или повлекшего задержку работы транспорта, учреждения или организации».

«По указанным уголовным делам МВД проводит активные следственные действия, в том числе изучает все звонки, публичные выступления и обращения, а также видеоматериалы, которые содержат признаки уголовного правонарушения», – добавил Тамазашвили.

