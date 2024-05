За разгоном акции протеста полицией в Тбилиси последовала международная реакция

В ночь с 30 апреля на 1 мая правоохранители разогнали мирных демонстрантов, протестовавших против законопроекта об «иностранных агентах», собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, во время чего были задержаны 63 человека, многие протестующие получили увечья. Полиция применила против протестующих перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.

«Civil Georgia» предлагает международные отклики на события в Тбилиси.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности: «Решительно осуждаю насилие против демонстрантов в Грузии, которые мирно проводили демонстрации против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом в ЕС. Призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления недопустимо».

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии: «Получение Грузией статуса кандидата в ЕС — это историческая возможность, которую поддерживают на улицах десятки тысяч людей. Его основой является демократическое, энергичное и критическое гражданское общество. Власть должна решить, целенаправленно не блокировать путь в будущее».

Катрин Гёринг-Эккардт, вице-президент Бундестага Германии: «Грузинский народ хочет мира и свободы. Они выбрали европейский путь. Меня беспокоит то, как власти пытаются подавить это насилием в Тбилиси. Этим они перекрывают путь в Евросоюз – именно то, чего хочет Россия, что дестабилизирует страну».

Михаэль Рот, председатель Комитета Бундестага Германии по иностранным делам: Уважаемый премьер-министр Кобахидзе. Немедленно прекратите насилие против ваших граждан, которые мирно проводят демонстрацию на улицах в защиту европейских ценностей. Отзовите закон об иностранных агентах! Не разрушайте будущее Грузии, которая находится в центре Европы!».

Петер Фишер, посол Германии в Грузии: «Насилие и травмы во время протестов в Тбилиси сегодня вечером. Насилие должно прекратиться. Это не выход. Германия и ЕС внимательно следят и оценивают эти события. Мы партнеры и друзья Грузии во имя мира, свободы и развития».

МИД Швеции: «Прошлой ночью в Тбилиси мы видели глубоко тревожные сцены. Применение силы против мирных демонстраций неприемлемо. ЕС и Швеция внимательно следят и оценивают события в Грузии».

Анна Либерг, посол Швеции в Грузии: «Я обеспокоена насилием, которое произошло на улицах Тбилиси вчера вечером. Сегодня ожидается очередная акция протеста. Буду продолжать внимательно наблюдать. Применение силы против мирных демонстраций никогда не является вариантом».

Виола фон Крамон, депутат Европарламента, обращаясь к генеральному директору Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герту Яну Купману: «Пожалуйста, используйте сегодняшний визит, чтобы сказать властям Грузи, чтобы они прекратили избивать людей. Остановите насилие и жестокость в отношении мирных протестующих. Скажите им, чтобы они отозвали российский закон – никаких красивых проектов и веселых картинок с грузинскими официальными лицами». Позже она поделилась заявлением Борреля в Твиттере, добавив: «Нам нужны конкретные результаты! – Отмена статуса кандидата в ЕС, – Приостановление финансирования проектов для Грузии, – Импичмент Бидзины Иванишвили, – Запрет на поездки депутатов, поддерживающих российский закон».

Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента: «Путин, Лукашенко и Иванишвили идут по одному и тому же пути: сначала жестокая сила против мирных демонстраций, а затем установление диктатуры против демократического будущего страны. Будущее диктатуры всегда одно: санкции, коллапс и трибунал».

Мириам Лексман, депутат Европарламента: «Я возмущена фотографиями, на которых запечатлена жестокость полиции по отношению к демонстрантам в Тбилиси. Это не правоохранительная деятельность. Вместо того, чтобы разрядить ситуацию, власть «Грузинской мечты» усугубляет напряженность и поляризацию и ведет Грузию к авторитаризму российского образца».

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента: «Маски сняты – Иванишвили раскрыл свое несогласие с европейским курсом Грузии и показал свое истинное лицо. Он никогда не был сторонником. Сейчас решающий момент для будущего Грузии. Я верю в грузинский народ; Они защитят европейский путь Грузии!».

Михаил Галер, депутат Европарламента: «После выступления крестного отца Иванишвили становится ясно, кто настоящий иностранный агент. Этот закон служит подготовке почвы для свержения гражданского общества и любого демократического инакомыслия и в конечном итоге служит российской мечте, которая закончится грузинским кошмаром».

Материал будет обновляться…

