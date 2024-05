СГБ Грузии предупреждает о «финансируемых из-за границы провокациях» во время акций протеста

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 8 мая опубликовала заявление, в котором предупреждает о «провокациях» и заговорах с предполагаемым участием грузинских бойцов, находящихся в Украине, во время акций протеста у здания Парламента в Тбилиси. Не представив никаких доказательств, СГБ заявила, что митингующие планируют насильственные нападения на спецназовцев и «инсценировать» переход полицейских на сторону протестующих.

По информации СГБ, в ходе нынешних акций у Парламента Грузии определенные группы людей пытаются организовать провокации, направленные на развитие деструктивных и насильственных сценариев, которые управляются при финансировании из зарубежных стран лидерами конкретных парламентских и непарламентских политических партий и руководителями неправительственных организаций. По той же информации, «в этих преступных планах активно участвуют граждане Грузии, проживающие за пределами страны, в частности, конкретная часть воюющих в Украине грузин, которые заявляют о своей готовности приехать в Грузию и активно участвовать в планируемом насилии против полиции».

«Конкретные лица активно обсуждают планы нападения на отряд специального назначения в случае необходимости, что приведет к полной эскалации ситуации. В целях нейтрализации отряда специального назначения и полиции организаторы преступных действий зачастую, не раскрывая истинных причин, поручают молодым людям, несущим протестный заряд, принести перед зданием Парламента легковоспламеняющиеся вещества, которые впоследствии будут использованы для изготовления т.н. «коктейлей Молотова», а также для противостояния с правоохранителями им поручено тайно приносить на акции камни и железные дубинки», – говорится в сообщении СГБ.

Служба госбезопасности в очередной раз озвучила обвинения в адрес тренингов, проведенных организацией CANVAS и Питером Акерманом, «целью которых является т.н. «майданизация» процессов и провоцирование событий, подобных гражданскому противостоянию 90-х годов в стране».

«В рамках указанного деструктивного плана отдельные политики и радикальные организаторы акции считают необходимым парализацию транспортных узлов Тбилиси, блокировку и баррикадировку подъездных путей к правительственным и стратегическим объектам, блокировку железной дороги, установление т.н. палаточных городков на центральных проспектах, блокировку баз дислокации правоохранительных органов. Для реализации упомянутых преступных планов используются средства, полученные из-за границы, и, по заявлению ведомства, для заметания следов часто используют криптовалюту. В конце апреля этого года в Грузии были проведены тренинги иностранных инструкторов по сделкам, связанным с криптовалютой, где организаторы акции получили инструкции по тайному получению финансирования радикальных действий», – заявляет СГБ.

По той же информации, организаторы протеста хотят, чтобы правоохранители расстреляли участников демонстрации, что вызовет панику и ранения среди отдельных людей, что «усилит протестный заряд и радикализм».

«Сотрудники правоохранительных органов являются особым объектом агрессии организаторов акции протеста. Чтобы их деморализовать и спровоцировать, используются такие методы, связанные с т.н. «цветными революциями», как угрозы в их адрес, подкуп, инсценировка их перехода на сторону участников протестной акции, что в конечном итоге направлено на разрушение государственных структур и свержение власти насильственным путем», – говорится в заявлении.

Суси призывает участников акций протеста не поддаваться на провокации и предупреждает организаторов, что «в случае реализации их деструктивных планов правоохранительными органами будут приняты незамедлительные правовые меры в целях предотвращения эскалации событий, исключения беспорядков, гражданского противостояния в стране и поддержания мира».

