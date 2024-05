НПО: применение физической силы к протестующим было равносильно пыткам

Девять местных неправительственных организаций опубликовали правовую оценку событий 30 апреля — 1 мая, согласно которой разгон протестующих со стороны МВД было «нелегитимным» и «непропорциональным», а «примененная физическая сила была равносильна пыткам». В оценке также говорится, что практика административного задержания «снова стала инструментом дальнейших ограничений свободы собраний».

Решение о разгоне митинга было незаконным

Организации заявляют, что решение о разгоне митинга было незаконным по двум причинам: (1) не было оснований для разгона демонстрантов из-за блокировки входов; (2) Даже если бы такое основание имелось, не было юридической предпосылки для разгона всей акции.

Неправительственные организации ссылаются на дело «Макарашвили и др. против Грузии», где ЕСПЧ постановил, что им разрешено, среди прочего, блокировать входы в Парламент, когда участники собрания не совершили никаких действий и не планировали никаких насильственных действий и, в свою очередь, собрание стремится улучшить демократические процессы в государстве. По мнению организаций, цели организаторов и участников собрания были мирными и рассмотрение закона во втором чтении в Парламенте было завершено, поэтому процесс парламентской работы не был затруднен. «В то же время, даже если существовали бы основания для разгона акции, это не могло бы предпосылкой для разгона всей демонстрации, поскольку «спорные обстоятельства, связанные с небольшой группой, не делают автоматически мирную демонстрацию немирной».

Спецсредства были применены без предварительного предупреждения

Неправительственные организации утверждают, что государство нарушило правила применения активных спецсредств, в том числе слезоточивого газа, резиновых пуль, перцового спрея и водометов.

«Перед началом специального мероприятия ответственное лицо обязано предупредить участников собрания/демонстрации о применении физической силы и специальных средств, предоставить им разумное время (не менее 30 минут) для выполнения законного требования. На основании обнародованной видеозаписи в оценке говорится, что спецназ начал применять водометы, не дав протестующим разумного времени на то, чтобы отреагировать на предупреждение. Спецгруппа продолжала применять водометы одновременно с предупреждением или в течение нескольких секунд после предупреждения. Неправительственные организации также подчеркивают, что во время разгона мирной демонстрации за зданием Парламента, по словам участников демонстрации, им не хватило места, чтобы покинуть территорию, где полиция применила перцовый спрей и физическую силу против демонстрантов. Также, по словам участников протеста, количество групп экстренной помощи, мобилизованных на начальном этапе протеста, было непропорционально низким по сравнению с количеством пострадавших.

Во время разгона митинга с гражданами обошлись ненадлежащим образом

В оценке отмечается, что выявлен ряд фактов предполагаемого ненадлежащего обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, которое выражалось в физической и словесной расправе с демонстрантами. Спецназовцы избили на митинге нескольких человек, применяли к ним физическое насилие, в том числе молодых людей, женщин, журналистов и оппозиционных политиков. «Были случаи, когда несколько спецназовцев затаскивали участников акции в массу полицейских и применяли к ним физическое насилие: били кулаками, дергали за волосы, вставали ногами на упавших на землю», – заявляют НПО. По их словам, жертвами подобного обращения стали женщины и дети, депутаты Парламента Грузии (Александр Элисашвили и Леван Хабеишвили), журналисты. Преследование протестующих продолжилось в метро.

Административное задержание граждан было незаконным

Неправительственные организации утверждают, что представители полиции продолжали практиковать незаконные задержания. По их словам, полицейские периодически задерживали протестующих без каких-либо фактических оснований, во время задержания, пока их помещали в полицейский кордон, а после этого применяли к ним физическое насилие. «Следует отметить, что представители полиции похитили с территории, прилегающей к митингу, Левана Хабеишвили, депутата Парламента Грузии, председателя партии «Единое национальное движение», и жестоко его избили», – говорится в оценке.

По заявлению организаций, они получили информацию о более чем 50 задержанных. «Мы уже посетили более 15 задержанных, большинство из которых избиты, что свидетельствует о фактах превышения сотрудниками полиции своих полномочий».

Неправительственные организации призывают:

Грузинскую мечту – отказаться от принятия российского закона;

Службу специальных расследований – обеспечить немедленное реагирование, обеспечить эффективное расследование случаев непропорционального применения силы сотрудниками правоохранительных органов, в том числе преступлений, совершенных в отношении представителей СМИ, а также периодически предоставлять общественности информацию о ходе расследования и проводимых следственных действиях;

Министерству внутренних дел Грузии – отказаться от насильственных действий, противоречащих закону, несовместимых с защитой прав человека и унижающих достоинство;

Сотрудникам спецназа – не подчиняться незаконным приказам и не применять насильственные методы против мирных демонстрантов.

Заявление подписали: Ассоциация молодых юристов Грузии, Международная прозрачность – Грузия, Центр социальной справедливости, Демократическая инициатива Грузии, «Права Грузия», Международное общество за справедливые выборы и демократию, Центр по правам человека, Партнерство по правам человека, Фонд гражданского общества, Институт исследования демократии.

