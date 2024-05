Медиа-омбудсмен призывает к скорейшему расследованию нападений на журналистов

Правозащитная организация «Медиа-омбудсмен» публикует информацию о нападениях на журналистов во время митингов против законопроекта об «иностранных агентах» в период с 28 апреля по 1 мая и подчеркивает, что мишенями спецназовцев были сотрудники различных СМИ.

По данным «Медиа-омбудсмена», спецназовцы распылили перцовый спрей на оператора телеканала «Пирвели» Нико Кокаия, помешали в работе журналистам интернет-издания «Публика» Лике Закашвили и Мамуке Мгалоблишвили, а также журналистке и оператору телеканала «Пирвели» Нануке Каджаия и Давиду Берадзе. Спецназ избил журналиста интернет-издания «Ай, факт • ifact.ge» Роби Заридзе. В то же время жертвой нападения стал журналист CNews Exclusive • Новости Гига Гельхвидзе.

Учитывая интересы журналистов и операторов, «Медиа-омбудсмен» обратился в Специальную следственную службу и призвал к скорейшему расследованию.

В 2024 году организация сообщила в следственное ведомство о 14 случаях нападений на журналистов и операторов при освещении протестов против российского закона, а с марта 2023 года, когда законопроект был впервые представлен, она ведет 21 дело в поддержку СМИ.

