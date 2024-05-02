В апреле 2024 года годовая инфляция в Грузии составила 1,5%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 мая, годовая инфляция в Грузии в апреле 2024 года составила 1,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 11%); различные товары и услуги (рост на 9,6%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 5%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 1,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: одежда и обувь (рост на 2,8%); транспорт (рост на 0,7%); алкогольные напитки, табачные изделия (рост на 0,7%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, снижение цен в апреле наблюдалось по следующим подгруппам: масла и жиры (-12,6%); овощи и бахчевые (-7,9%); хлеб и хлебобулочные изделия (-7,6%); молоко, сыр и яйца (-4,5%); сахар, варенье и другие сладости (-1,5%). Кроме того, выросли цены на следующие подгруппы: фрукты и виноград (37,9%); минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (4,3%); кофе, чай и какао (3,9%); мясо и мясопродукты (2,6%); прочие пищевые продукты (2,4%) и рыба (0,8%).

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