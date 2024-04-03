В марте 2024 года годовая инфляция в Грузии составила 0,5%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 3 апреля, годовая инфляция в Грузии в марте 2024 года составила 0,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,01%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 10,2%); транспорт (рост на 8,1%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 4,5%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 3,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 1,4%); транспорт (рост на 0,8%); здравоохранение (снижение на 1,5%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, снижение цен в марте наблюдалось по следующим подгруппам: масла и жиры (-19,4%); овощи и бахчевые (-15,3%); хлеб и хлебобулочные изделия (-8,9%); молоко, сыр и яйца (-3,9%). Кроме того, выросли цены на следующие подгруппы: фрукты и виноград (25,7%); минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (5,1%); мясо и мясопродукты (2,8%); кофе, чай и какао (2,1%); рыба (1,3%).

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