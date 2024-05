МВД Грузии: В ходе продолжающейся акции против законопроекта «иноагентах» задержано 63 человека

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе 1 мая провел брифинг, на котором сообщил, что на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси задержаны 63 человека по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях за факты мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции. Он также отметил, что шесть сотрудников МВД получили различные телесные повреждения и что расследование ведется по статье 353 УК Грузии.

Мирные протесты возобновились 30 апреля в 11 часов утра митингом у здания Парламента. Около 18:00 митинг начался перед зданием Парламента, где участники акции установили сцену. Одновременно с митингом в здании Парламента проходило заседание, на котором во втором чтении обсуждали законопроект об «иноагентах».

Выступая на брифинге, Дарахвелидзе заявил, что «организаторы и участники митинга имели возможность в течение всего дня выразить свой протест в мирной обстановке, однако в конце дня, около 21:00, после того, как пленарное заседание подошло к концу, участники акции заблокировали входы в законодательный орган, что проявилось в том, что политические лидеры и участники митинга разместились возле выходов из здания на улицах Читадзе и Чичинадзе».

Он также отметил, что согласно закону Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещено блокировать входы в административные здания и нарушать их деятельность. «Несмотря на многочисленные призывы полиции, а также заявления МВД не блокировать административное здание и продолжать акцию протеста в пределах, установленных законом, организаторы митинга не подчинились указания правоохранителей… Учитывая ситуацию, полиция обеспечила освобождение выхода из здания Парламента и на месте установила полицейский кордон, чтобы члены Парламента и сотрудники могли безопасно передвигаться».

По словам Дарахвелидзе, несмотря на то, что участники митинга имели возможность мирно выразить свой протест на проспекте Руставели и у заднего входа в Парламент, «участники митинга продолжали нападать на полицейских и пытались прорвать кордоны». «Мы все хорошо видели, как протестующие противостояли полицейским. Они оскорбляли их физически и словесно, бросали в сотрудников правоохранительных органов различные тяжелые предметы, в том числе камни, бутылки», – сказал Дарахвелидзе, добавив, что шестеро полицейских доставлены в больницу из-за травм.

«В целях восстановления общественного порядка и деэскалации ситуации после надлежащего предупреждения примерно в 22:15 полиция последовательно начала применять специальные средства, установленные Законом Грузии «О полиции», в частности, т.н. «перцового спрея», слезоточивого газа и водомета», – сказал Дарахвелидзе.

По его словам, после применения спецсредств ситуация более-менее стабилизировалась, однако вскоре действия участников митинга переросли в насилие. «После официального заявления МВД, а также предупреждения участников митинга специальным голосом на месте около 23:40 в целях предотвращения противоправных действий и восстановления правопорядка сотрудники Департамента специального назначения применили водомет наряду с другими специальными средствами».

Дарахвелидзе заявил, что «насильственные действия» продолжались несколько часов, в течение которых участники митинга перекрыли проспект Руставели с помощью различных конструкций и повредили инфраструктуру Мэрии Тбилиси. По его словам, политические лидеры также постоянно совершали насильственные действия. «На кадрах четко видны действия председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, когда он ворвался в кордон полиции с целью помешать деятельности полицейских, оказал им сопротивление, в ходе чего получил увечья», – сказал Дарахвелидзе.

«Леван Хабеишвили был немедленно переведен в медицинское учреждение. В связи с этим соответствующие службы обеспечат проведение необходимых следственных действий».

По словам Дарахвелидзе, одновременно с акцией на проспекте Руставели участники акции около 00:30 перешли на разные улицы Тбилиси и, несмотря на свою малочисленность, искусственно перекрыли движение на центральных улицах Тбилиси, а именно на правом и левом побережье (реки Мтквари) на несколько часов, используя предметы, технику и различные конструкции. «Участники митинга выражали агрессию по отношению к водителям автомобилей, а также повредили автомобили частных лиц. На проспекте Руставели примерно с 04:30 подразделения полиции полностью освободили проспект Руставели и территорию вокруг здания парламента», – сказал он.

«Еще раз заявляем, что не допускается оскорбление сотрудников правоохранительных органов, нападение на них и любое насилие, на все подобные факты у министерства будет соответствующая реакция. Также нельзя парализовать автодороги. Согласно Закону Грузии «О собраниях и демонстрациях», участникам собрания или демонстрации запрещается умышленно создавать препятствия на автодорогах», – добавил он.

