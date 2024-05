TI Грузия и АМЮГ: Полиция применила непропорциональную силу против мирных протестующих

Две ведущие неправительственные организации – «Международная прозрачность – Грузия» и Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) – опубликовали заявления относительно жестокого разгона мирных демонстрантов в ночь с 30 апреля на 1 мая, заявив, что полиция применила непропорциональную силу против протестующих.

«Международная прозрачность Грузия» заявила, что во время мирной демонстрации «МВД совершенно без причины, без предупреждения начало разгонять демонстрацию». По заявлению организации, в результате применения силы со стороны МВД «некоторые демонстранты были избиты. По имеющимся данным, применялись резиновые пули, слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Они задерживают мирных демонстрантов».

«Призываем Министерство внутренних дел прекратить разгон мирных демонстрантов силами полиции и обеспечить этим людям свободу собраний и выражения мнений в безопасной среде».

«Призываем Специальную следственную службу расследовать предполагаемые преступления, совершенные полицейскими», – говорится в заявлении «Международной прозрачности -Грузия».

В своем заявлении Ассоциация молодых юристов Грузии отметила, что на митинге 30 апреля, члены отряда специального назначения применили активное спецсредство «перцовый спрей» с близкого расстояния, «без предварительного предупреждения, незаконно и несоразмерно». АМЮГ отмечает, что, по словам участников митинга, у них не было достаточно места, чтобы покинуть территорию, где полиция применила перцовый спрей. «Тактика полицейских сил, которая захватывает или окружает участников и не дает им покинуть территорию, нарушает международные нормы и право на мирные собрания», – говорится в заявлении организации.

АМЮГ обращается к сотрудникам МВД, участвующим в операции по разгону демонстрации, о нарушении ими правил поведения сотрудников МВД во время собраний и демонстраций, согласно которым:

Представители правоохранительных органов должны обеспечить переговоры с организаторами или участниками митинга во избежание силового вмешательства и урегулировать ситуацию мирным путем;

Инструкция также регулирует нормы применения силы представителями правоохранительных органов и устанавливает принцип соразмерности применения силы, а именно: «Применение физической силы и/или специальных средств представителями правоохранительных органов должно осуществляться с соблюдением принципа пропорциональности только в случаях крайней необходимости и в минимальном размере, необходимом для конкретных обстоятельств».

Согласно инструкции, перед началом специального мероприятия ответственное лицо обязано заранее предупредить участников собрания/манифестации о применении физической силы и специальных средств, предоставить им разумное время (не менее 30 минут) для законного требования.

Согласно инструкции, запрещено применять физическую силу и специальные средства, если участникам не хватает места для выхода из занимаемой территории.

В заявлении также говорится, что применение против демонстрантов активных спецсредств только по причине блокирования входов и, как следствие, их разгона нарушает международный стандарт.

«Мирный протест является механизмом продвижения демократических процессов в руках граждан, и любая попытка его подавления является антиконституционным действием», – говорится в заявлении.

АМЮГ призывает Министерство внутренних дел обеспечить разработку плана действий по обеспечению безопасности собраний и демонстраций в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами и прекратить незаконную практику разгона демонстраций.

АМЮГ также призывает сотрудников отряда специального назначения соблюдать правила поведения сотрудников внутренних дел во время собраний и демонстраций относительно оснований и порядка применения специальных средств; Также не подчиняться незаконным приказам и не применять насильственные методы против мирных демонстрантов.

АМЮГ призывает Специальную следственную службу немедленно начать расследование и предпринять все необходимые следственные действия для выявления и реагирования на все случаи применения чрезмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

