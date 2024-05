Второе чтение законопроекта об «иноагентах» началось с противостояния депутатов ГМ и оппозиции

После сложной ночи протестов против законопроекта об «иностранных агентах», в ходе чего полиция жестоко разогнала мирных демонстрантов, Парламент Грузии продолжает обсуждение законопроекта во втором чтении. Законодательный орган проголосует по законопроекту сегодня, 1 мая. Граждане вновь будут протестовать против законопроекта в столице, на этот раз в столицу собираются приехать много людей из разных регионов Грузии.

Заседание началось со словесной конфронтации между правящим большинством и депутатами от оппозиции по поводу событий прошлой ночи. Лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили, жестоко избитый полицией во время вчерашнего митинга, прибыл в парламент на инвалидной коляске. Он рассказал, что полицейские оказывали на него давление, заставляя сказать, что он трус, угрожали избить его, если он этого не сделает, а когда он отказался, его избили несколько полицейских. Он также сказал, что, возможно, он не сможет видеть одним глазом, но Грузия откроет глаза и все ясно увидят все. Он призвал правящее большинство отозвать законопроект.

В начале заседания депутаты от оппозиции выступили с критическими заявлениями по поводу вчерашнего разгона демонстрантов и потребовали отзыва законопроекта. Во всех этих случаях спикер Парламента Шалва Папуашвили отключал микрофоны. На данный момент с сессии два депутата от оппозиции – Тамар Чарквиани («Закон и справедливость») и Саломе Самадашвили («Лело за Грузию) выдворены из зала заседаний.

