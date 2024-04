Американские конгрессмены: законопроект об «иноагентах» отдаляет Грузию от евроатлантического пути

Сопредседатели Группы по вопросам Грузии в Конгрессе США, демократ Джерри Коннолли и республиканец Остин Скотт опубликовали 29 апреля заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных агентах». Конгрессмены отметили, что законопроект, «аналогично законопроекту Владимира Путина, отдаляет Грузию от евроатлантического пути».

Конгрессмены отмечают, что аналогичные события имели место в 2012 году, когда Владимир Путин подписал «Закон об иностранных агентах», который требует от организаций, занимающихся политической деятельностью и получающих иностранное финансирование, регистрироваться в качестве иностранных агентов. «Путин использовал «Закон об иностранных агентах», чтобы серьезно ограничить свободу слова, разрушить российское гражданское общество и укрепить свое жестокое правление как диктатора», — говорится в заявлении.

«Для Республики Грузия, демократического партнера США, получившей статус кандидата в члены ЕС, невероятно тревожно вводить и продвигать законодательство, напоминающее тот же антидемократический инструмент Путина. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ на пути к евроатлантической интеграции и призываем лидеров прислушаться к их призывам к обеспечению процветающего и беспрепятственного гражданского общества, независимой судебной системы и правительства, которое уважает верховенство закона и привлекает к ответственности тех, кто причастен к коррупции», – заявили конгрессмены.

