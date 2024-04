Американские сенаторы предостерегают премьера Грузии об изменении политики США из-за закона об «иноагентах»

В резком письме, направленном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе 26 апреля по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» в Парламенте законопроекта об «иностранных агентах», двухпартийная группа Сената США под руководством высокопоставленного представителя Республиканской партии в Комитете по внешним отношениям, сенатора Джима Риша и председателя Подкомитета по вопросам европейской безопасности и сотрудничеству, сенатора Джин Шахин, выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта и предупредил, что в случае его принятия сенаторы будут вынуждены добиваться изменения политики США в отношении Грузии.

По словам сенаторов, за изменением политики могут последовать как санкции против тех, кто несет ответственность за препятствование демократическому развитию Грузии и ее евроатлантическому курсу, а также пересмотр прямой финансовой помощи США и расширение визовых запретов в США.

Отметив, что закон направлен против гражданского общества, которое, по их словам, играет жизненно важную роль в демократическом развитии Грузии, и «вероятно, также будет направлен против помощи со стороны США и Европы, которые вложили сотни миллионов долларов в поддержку суверенитета и демократических преобразований Грузии». Сенаторы подчеркивают, что это также противоречит желаниям грузинского народа, подавляющее большинство которого непоколебимо поддерживает вступление в Евросоюз.

По заявлению сенаторов, принятие закона «может стать сильным сигналом грузинскому народу о том, что его правительство больше не выражает его желаний, активно подрывает повестку дня вступления в Евросоюз и отказывается соблюдать Конституцию». Сенаторы предупреждают, что «этот закон преподнесет самых сильных партнеров Грузии, США и Евросоюз, как злонамеренных игроков». Они также заявляют, что «такие изменения требуют изменения политики США в отношении Грузии и отражения нового состояния грузинской политики».

Сенаторы обещают, что никогда не забудут «о стремлениях грузинского народа, который громко и ясно высказал свой голос в поддержку демократического и европейского будущего». По их словам, отношения между США и Грузией основаны на взаимных интересах и общих ценностях. Отметив, что США готовы углублять отношения для поддержки экономического развития Грузии и западной интеграции, сенаторы заявили, что это «не может продолжаться, пока этот закон не будет отменен».

Письмо подписали сенаторы Джин Шахин, Джим Риш, Бен Кардин, Линдси Грэм, Крис Кунс, Пит Рикеттс, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Ричард Блюменталь, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Шелдон Уайтхаус и Мартин Хайнрих.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)