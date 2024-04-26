Хельсинкская комиссия США опубликовала заявление против законопроекта об «иноагентах»
Председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон и член комиссии Стив Коэн выступили с заявлением против законопроекта об «иностранных агентах», повторно инициированного «Грузинской мечтой», и призвали правительство Грузии отказаться от этого «деструктивного» пути.
В заявлении говорится: «тревожно видеть, как власть Грузии так нагло атакует волю своего народа и его отношения с Соединенными Штатами и ЕС. США являются верным другом Грузии, предоставляя конкретную помощь в области безопасности, политическую поддержку и финансовую помощь в миллиарды долларов. Россия, наоборот, принесла ей только страдания, разрушения и военную оккупацию».
Представители Хельсинкской комиссии заявляют, что сравнение этого законопроекта с американским FARA или другими западными механизмами контроля внешнего влияния является «целенаправленной дезинформацией, которая повторяет устаревшие нарративы Кремля», добавляя, что США остаются сторонником демократических и евроатлантических устремлений грузинского народа и «мы продолжим поддерживать эти принципы. Мы призываем власти Грузии свернуть с этого деструктивного пути».
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