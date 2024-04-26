Председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон и член комиссии Стив Коэн выступили с заявлением против законопроекта об «иностранных агентах», повторно инициированного «Грузинской мечтой», и призвали правительство Грузии отказаться от этого «деструктивного» пути.

В заявлении говорится: «тревожно видеть, как власть Грузии так нагло атакует волю своего народа и его отношения с Соединенными Штатами и ЕС. США являются верным другом Грузии, предоставляя конкретную помощь в области безопасности, политическую поддержку и финансовую помощь в миллиарды долларов. Россия, наоборот, принесла ей только страдания, разрушения и военную оккупацию».

Представители Хельсинкской комиссии заявляют, что сравнение этого законопроекта с американским FARA или другими западными механизмами контроля внешнего влияния является «целенаправленной дезинформацией, которая повторяет устаревшие нарративы Кремля», добавляя, что США остаются сторонником демократических и евроатлантических устремлений грузинского народа и «мы продолжим поддерживать эти принципы. Мы призываем власти Грузии свернуть с этого деструктивного пути».

Today, Chairman @RepJoeWilson and Ranking Member @RepCohen released a statement calling on Georgian leadership to abandon the Russian-style "foreign agent" bill. Georgia must divert from this destructive path and return to its previous liberal democratic trajectory. pic.twitter.com/k58Q0OG9zW — U.S. Helsinki Commission (@HelsinkiComm) April 25, 2024

По теме:

This post is also available in: English (Английский)