Резолюция Европарламента: переговоры о вступлении Грузии не могут начаться, пока существует закон об «иноагентах»

25 апреля Европарламент принял резолюцию, осуждающую инициированный повторно «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах». Резолюцию поддержали 425 депутатов Европарламента, 25 проголосовали против, 30 воздержались. Резолюция представляет собой сокращенную версию пяти проектов резолюции, представленных депутатами Европарламента 22 апреля, и включает пять поправок, в том числе по вопросу введения санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и отзыва конституционных поправок против ЛГБТК+, инициированных правящей партией.

В резолюции подчеркивается, что законопроект противоречит демократическим ценностям и европейским устремлениям Грузии, а также подчеркивается, что «переговоры о вступлении в ЕС не должны начинаться, пока этот закон является частью правовой повестки дня Грузии». Резолюция подчеркивает угрозу, которую представляет закон для организаций гражданского общества и прав человека в целом, что «противоречит Копенгагенским критериям членства в ЕС», и призывает Европейскую комиссию подготовить промежуточную оценку соблюдения Грузией девяти условий ЕС.

Поправки включают в себя призывы ввести санкции против Бидзины Иванишвили, освободить из тюремного заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (две поправки), Еврокомиссию – немедленно оценить влияние законопроекта Грузии об «иноагентах» на выполнение Грузией критериев либерализации визового режима, и властям Грузии – отменить поправки к Конституции, направленные против ЛГБТК+.

3 апреля лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Решение правящей партии подверглось критике со стороны гражданского общества, оппозиции и международных партнеров страны. Парламент уже принял законопроект в первом чтении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)