Вячеслав Володин приветствует инициированный ГМ законопроект об «иноагентах»

Председатель Государственной Думы РФ и член Совета безопасности Вячеслав Володин 18 апреля похвалил «Грузинскую мечту» за повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах», заявив: «любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять своё будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела». Он обвинил Вашингтон и Брюссель в планах свержения власти в Грузии.

Согласно заявлению, опубликованному Володиным в Телеграм, история такого законодательства началась в США, где оно до сих пор является «самым жестким в мире». По его словам, сегодня подобные законы «в той или иной форме» действуют в Великобритании, Израиле, Австралии и «других странах». Володин также заявил, что их законы «более либеральны», чем американский». «В России, кстати, закон принят в 2012 году. Несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, недавно приняты законы также в Венгрии и Киргизии», – продолжил он.

По словам российского политика, законодательство, направленное на ограничение иностранного влияния, рассматривается и во Франции, «только в Париже в отличие от Тбилиси — ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза». «Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя», – заявил он, – «В этом случае организуются уличные протесты, беспорядки, внешнее давление».

«Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать», – добавил Володин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на текущие события в Грузии относительно законопроекта об «иностранных агентах». Он приветствовал попытку принять законопроект, отметив, что за продолжающимися протестами стоит «опытная и известная голливудская рука». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также приветствовал законопроект.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)