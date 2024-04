Медведев поддерживает вновь инициированный ГМ законопроект об «иноагентах»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 апреля говорил о текущих событиях в Грузии относительно законопроекта об «иностранных агентах». В обширном комментарии, опубликованном в своем Телеграм-канале, Медведев приветствовал попытку принять законопроект и отметил, что за нынешними протестами стоит «опытная и хорошо знакомая голливудская рука». По его словам, аналогичный закон, принятый в России и Кыргызстане, а также грузинский законопроект «вполне справедливо» требуют от них (иностранных агентов) прозрачности и в то же время предусматривают предотвращение незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела государства, его экономику и политическую жизнь.

Медведев заявляет, что «главное, что не нравится «протестующим» в законе «О прозрачности иностранного влияния»… он, видите ли, «российская идея», а не западная инициатива».

Затем он напомнил о «жесткой критике» стран Запада, которая последовала за принятием аналогичного закона в Кыргызстане. «Сплошной стон, окрики и угрозы с европейских и американских провластных помоек. А также вкрадчивые, но неприязненные обращения в адрес руководства этой страны. Как посмели? Кто позволил? Внутреннее дело государства? Безопасность, суверенитет, независимость? Нет, не слышали. Это не для вас»

Медведев напомнил, что в 2023 году Госдепартамент США был удовлетворен принудительным отзывом законопроекта «Грузинской мечтой» и добавил, что США оценили законопроект как «несовместимый с евроатлантическими ценностями». «Ну да, и правда. Ценности разные. Чёрное море не Атлантика, Джорджия не Грузия, при всём сходстве имён», – отметил Медведев.

По его словам, «законы об иностранных агентах действуют в целом ряде стран», в том числе в Израиле, Венгрии и Австралии. «Но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже всё вполне устраивает. Никаких претензий и осуждения», – сказал он.

«В остальных случаях – проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги», – написал Медведев.

«Атлантические ценности, навязанные через майдан и кровь, – подарки крайне сомнительные. Они всё меньше нравятся даже тем странам, которые до сих пор были англосаксам вполне покорны. Видимо, и у них терпение и уступчивость к сегодняшнему дню достигли неизбежного предела. То ли ещё будет», – написал Дмитрий Медведев.

