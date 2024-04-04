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Пресс-спикер президента России Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru
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Кремль поддерживает повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 04/04/2024 - 15:50
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и заявил, что «Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика», – передает 4 апреля слова Пескова российское информационное агентство ТАСС.

«Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность (попыток) считать это русским проектом», – сказал Песков.

По его словам, «первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, – это США». Песков также заявил, что принятие подобных законов сегодня является «мировой практикой» и «сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств».

«Грузия – это наш сосед. В наших интересах – стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии», – добавил Песков.

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Civil.ge Send an email 04/04/2024 - 15:50
1 1 minute read

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