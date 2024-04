Кремль поддерживает повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иноагентах»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и заявил, что «Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика», – передает 4 апреля слова Пескова российское информационное агентство ТАСС.

«Мы видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность (попыток) считать это русским проектом», – сказал Песков.

По его словам, «первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, – это США». Песков также заявил, что принятие подобных законов сегодня является «мировой практикой» и «сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств».

«Грузия – это наш сосед. В наших интересах – стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии», – добавил Песков.

