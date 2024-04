Американская торговая палата призывает премьер-министра и спикера Парламента отозвать законопроект об «иноагентах»

В письме, адресованном премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и председателю Парламента Шалве Папуашвили 16 апреля, Американская торговая палата выразила обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных агентах», который, по ее мнению, подрывает стремление Грузии присоединиться к ЕС, и призвала отозвать законопроект.

Американская торговая палата – крупнейшая международная бизнес-ассоциация в Грузии, объединяющая грузинские и международные компании.

В начале письма речь идет о провале того же закона в 2023 году: «поэтому мы были удивлены и разочарованы, когда, по сути, тот же закон был вновь инициирован», — говорится в заявлении Торговой палаты.

Палата выражает обеспокоенность по поводу законопроекта и подчеркивает, что «закон нанесет вред программам, поддерживаемым из-за границы, и работающим с ними неправительственным организациям». «Это подорвет стремление Грузии присоединиться к ЕС и нанесет вред репутации страны и инвестиционной среде».

Палата подчеркивает положительную роль грузинских ОГО в развитии демократии в стране. Она подчеркивает, что проекты, финансируемые Евросоюзом и США, поддерживают развитие Грузии во многих сферах, таких как экономика, образование, публичная политика и т.д. В заявлении подчеркивается, что реализация этих проектов отвечает только интересам Грузии.

«Навешивание на них ярлыка «проводящего интересы иностранной силы» подрывает их легитимность. Многие организации откажутся от такого ярлыка и закроются. Это определенно будет вредно для Грузии», – говорится в заявлении.

Американская торговая палата подчеркивает важность членства в ЕС для благополучия, демократии и безопасности Грузии и заявляет, что принятие закона «очень затруднит членство в ЕС». В письме цитируется посол ЕС в Грузии Павел Херчински, который заявил, что закон «несовместим с европейскими нормами и европейскими ценностями».

«Мы также считаем, что этот закон способствует стигматизации иностранцев, и в результате привлечение иностранных инвестиций Грузии принесет только вред», – говорится в письме, согласно которому иностранные инвестиции и опыт являются «краеугольным камнем» экономического развития Грузии.

Отмечая аргумент «Грузинской мечты» о том, что повторное инициирование законопроекта якобы произошло для повышения прозрачности, Американская торговая палата заявляет, что «непонятно, почему он должен быть конкретно нацелен на ОГО». Она также отмечает: «называя любую иностранную поддержку «проведением интересов иностранной силы» не имеет ничего общего с прозрачностью. Если прозрачность является проблемой, то подходящим механизмом было бы изменение существующих структур корпоративного управления и финансовой отчетности».

В письме подчеркивается, что закон не соответствует международным стандартам прозрачности, поскольку он нацелен на ОГО, а не на лоббистов, как это имеет место в других демократических странах. «В современных демократических странах, таких как США и ЕС, иностранных лоббистов действительно часто просят зарегистрироваться. Однако эти законы не распространяются на ОГО и не распространяются на все организации, получающие финансирование из-за пределов страны». В письме также упоминается Закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), утверждая, что он применяется только к лоббистам, компаниям по связям с общественностью и юридическим фирмам, нанятым иностранными державами в качестве своих агентов. «ОГО составляют небольшой процент зарегистрированных организаций», — говорится в письме.

«Учитывая огромное негативное влияние этого закона, тот факт, что он не соответствует ценностям ЕС и передовой международной демократической практике, пожалуйста, отзовите его обратно как можно скорее», — говорится в письме.

