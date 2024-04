НПО напоминают лидерам «Грузинской мечты» об их прошлой работе в международных организациях

Местные неправительственные организации 7 апреля опубликовали совместное заявление, в котором призывают лидеров «Грузинской мечты» «разъяснить грузинскому народу, поручали ли им действовать в интересах иностранного государства» во время их работы в организациях, финансируемых из США и ЕС.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году после массовых демонстраций 7-9 марта года Парламент отклонил тот же законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».

В неправительственных организациях заявляют, что «представители партии-автора «российского закона» десятилетиями работали в организациях, финансируемых из США и Евросоюзом». В том числе:

– Ираклий Кобахидзе, премьер-министр – 9 лет работал в организациях США и ООН;

– Шалва Папуашвили, председатель Парламента – 17 лет проработал в немецком фонде;

– Депутат Гиви Миканадзе, председатель парламентского Комитета по образованию, науке и делам молодежи – получал финансирование от Совета Европы, ОБСЕ, ООН и ЕС в течение 10 лет;

– депутат Рати Ионатамишвили, председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции Парламента Грузии – получал финансирование от ЕС, USAID и других международных фондов в течение 9 лет;

– депутат Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по внешним отношениям – 11 лет работал в программах ЕС и ООН;

– депутат Арчил Талаквадзе, член Комитета европейской интеграции – 3 года работал в организациях США и «Фонде Сороса»;

– Депутат Майя Битадзе, член Комитета по внешним отношениям – 15 лет работала в организациях ООН, ОБСЕ и Всемирного банка.

Неправительственные организации утверждают, что некоторые из них в качестве представителей донорских организаций работали с грузинскими неправительственными организациями по вопросам справедливости, равенства, самоуправления и другим вопросам.

«Сегодня они заявляют, что те организации, которые они представляли на протяжении многих лет, действуют в интересах иностранных государств и представляют угрозу для Грузии. Соответственно, мы призываем их публично объяснить грузинскому народу, давал ли им кто-либо указания действовать в интересах иностранного государства, и если да, то назвать конкретные случаи», – говорится в заявлении.

«Грузинские неправительственные организации действовали, действуем и будем действовать для достижения целей, предусмотренных своими уставами, для защиты интересов граждан Грузии и укрепления демократического общественного порядка в Грузии», – отмечают в неправительственных организациях.

Совместное заявление подписали Центр по правам человека, Институт развития свободы информации, Центр мониторинга управления, Центр многопартийной демократии, Зеленая альтернатива, Лаборатория изучения советского прошлого, Платформа Салам, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Фонд гражданского общества, Сапари, Ассоциация молодых юристов Грузии, Демократическая инициатива Грузии, Европейская орбита Грузии, Ассоциация реформ Грузии, Страж суда Грузии, Институт социальных исследований и анализа, Центр социальной справедливости, Группа поддержки женских инициатив, Центр психосоциальной реабилитации жертв пыток, Тбилиси прайд.

