Службу разведки Грузии возглавит Ираклий Бераия

5 апреля премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил главой Службы разведки Ираклия Бераия, бывшего председателя Комитета по обороне и безопасности Парламента Грузии, который сменил на этой должности генерал-майора Шалву Ломидзе.

Ираклий Бераия был избран в Парламент по списку «Грузинской мечты». Свою карьеру начал в Красном Кресте Грузии, в 2007 году был директором Национального инвестиционного агентства Министерства экономического развития. С 2012 по 2015 год занимал должность директора Департамента реформ и развития МВД, а с 2015 по 2016 год – директор Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности.

В октябре прошлого года Ираклий Бераия оказался замешан в скандале после словесного оскорбления независимого депутата Теоны Акубардия, когда последняя раскритиковала грузинскую делегацию за то, что она не поддержала прогрузинскую поправку в Парламентской ассамблее НАТО. Бераия заявил, что Акубардия – «бессовестная и позорная лгунья», которая знает, что «грузинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО не голосует ни за какое решение, поскольку мы не являемся государством-членом НАТО». Я призываю этого человека, со своим длинным и бывавшим везде языком воздержаться от упоминания меня и моего комитета», – сказал Ираклий Бераия.

Позже Бераия извинился, отметив, что «когда позорно обвиняют нас в связях с Кремлем, мы всегда бурно на это реагируем… Я признаю, что это было эмоционально преувеличено, учитывая тяжесть заявления, которое мы слышали, и по этому я хочу извиниться».

