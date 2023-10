В Парламенте и местном сакребуло оппозиционные депутаты подверглись словесным и физическим оскорблениям

31 октября члены правящей партии «Грузинская мечта» нанесли словесные и физические оскорбления на представителей оппозиции. Эти инциденты произошли как в высшем законодательном органе, так и в одном из местных сакребуло (муниципальное законодательное собрание). На пленарном заседании Парламента словесным оскорблениям подверглись депутаты Ана Цитлидзе и Теона Акубардия, а на заседании Гардабанского сакребуло подвергся физическому насилию мужчина, представитель «Единого национального движения»

Депутат от партии «Грузинская мечта» Ираклий Бераия нанес словесные оскорбления независимому депутату Теоне Акубардиа после того, как последняя подвергла критике грузинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО за то, что она отказалась поддержать поправку в поддержку Грузии. Бераия заявил, что Акубардия – «бессовестная и позорная лгунья», которая знает, что «грузинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО не голосует ни за какое решение, поскольку мы не являемся государством-членом НАТО». Он также отметил, что Акубардия не присутствовала на заседаниях ассамблеи, поскольку «бегала на шопинги, или, говоря ее же словами, ей было лень поднять голову с подушки с похмелья». «Я призываю этого человека воздержаться от упоминания меня и моего комитета своим длинным и всюду побывавшим языком», – добавил Ираклий Бераия.

Комментируя просьбу депутатов о посещении находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, с членом «Национального движения» Аной Цитлидзе в конфронтацию вошел депутат от «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури. Он назвал Цитлидзе «никчемной» и «неудачницей» и сказал ей, что ее нельзя даже включать в список женщин, которые «нравились» Саакашвили.

Председатель Парламента ничего не сделал для поддержания порядка на заседании. Однако позже он признался, что опоздал с реагированием: «когда есть личностные оскорбления, я на это реагирую и буду реагировать, когда есть личностные оскорбления. В какой-то момент я мог опоздать в этом плане, но в любом случае приму это замечание как ведущий заседания».

После этих инцидентов женщины-депутаты провели специальный брифинг, на котором отметили, что «Ираклий Бераия начал борьбу с женщинами-депутатами методами Службы госбезопасности. То, что он позволили себе сегодня, не является мужеством». Депутаты отметили, что это попытка их дискредитировать, и добавили, что их невозможно заставить замолчать грязными методами.

Позже Бераия принес извинения, отметив, что «когда нас позорными методами обвиняют в связях с Кремлем, мы всегда резко на это реагируем… Я признаю, что это было эмоционально преувеличено, учитывая тяжесть заявления, которое мы слышали, и поэтому хочу принести извинения».

Инцидент подвергся критике со стороны общественности и на него также отреагировали другие представители «Грузинской мечты», президент Грузии Саломе Зурабишвили и народный защитник Леван Иоселиани.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии: «считаю это совершенно неприемлемым… Призываю председателя Парламента принять самые строгие меры против этих людей, которые позволили себе сегодня так поступить, потому что если он этого не сделает, то он сам лишает лица Парламент Грузии. Я думаю, он должен действовать и реагировать быстро».

Мамука Мдинарадзе, председатель фракции «Грузинская мечта»: «действительно не может нравиться та реакция, которая последовала за серьезными провокациями с другой стороны, хотя это становится относительно второстепенным, когда действительно могут быть нарушены какие-то нормы этики и каждый из нас берет на себя немного больше, и мы должны это признать».

Нино Цилосани, председатель Совета Парламента по вопросам гендерного равенства: «сегодня в политических заявлениях к женщине-депутату обращались в совершенно неприемлемых для меня формах. Мне никогда не понравится такая форма выражения, и неважно, какова была предпосылка».

Леван Иоселиани, народный защитник: «заявления, усиливающие дискриминацию и оскорбление женщин-политиков, подробно изучит Аппарат народного защитника и это обязательно будет отражено в докладе. Здесь я просто скажу, что как бы ни было трудно выслушивать иное мнение, такой разговор с женщинами для меня неприемлем. Такой разговор никому не добавляет достоинства и лишь поощряет дискриминационное отношение к женщинам».

Нападение на представителя Национального движения в Гардабани

Единое национальное движение заявило, что противостояние на заседании Сакребуло Гардабани последовало за спором о продаже территории школы. Лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили отметил, что члены его партии хотели защитить территорию школы в Гардабанском сакребуло, которую, по его словам, члены сакребуло и ее председатель, с согласия мэра, собирались продать. По словам Хабеишвили, члены «Национального движения» воспрепятствовали это продаже. Во время противостояния член сакребуло от «Национального движения» подвергся физическому насилию со стороны членов сакребуло от «Грузинской мечты». Позже члена «Национального движения» доставили в больницу Рустави.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)