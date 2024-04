Семь оппозиционных партий осуждают повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иноагентах»

Семь оппозиционных партий Грузии, среди которых «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Лело за Грузию», «Республиканская партия» и «Стратегия Агмашенебели», 4 апреля опубликовали совместное заявление, в котором осуждают повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и называет это «предательством европейского пути» Грузии.

3 апреля парламентское большинство заявило о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». Ранее, 7-9 марта 2023 года правящей партии пришлось отозвать законопроект из Парламента в результате массовых акций протеста. На этот раз «Грузинская мечта» заявляет, что содержание законопроекта не изменилось, но слова «иностранный агент» заменены на «организация, действующая в интересах иностранной силы».

В заявлении оппозиционных партий говорится, что повторное инициирование законопроекта – это «очередное нарушение слова» «Грузинской мечтой», «данного гражданам Грузии и стратегическим партнерам страны, и насмешка над теми молодыми людьми, которые защищали наш исторический выбор 1 год назад и тем самым сохранили шанс нашей родине стать полноправным членом Евросоюза».

«Сейчас, более чем когда-либо, в этот исторический момент, перемены должны быть главным приоритетом для каждого из нас. Изменения, которые принесут многопартийное демократическое управление и станут гарантией возвращения Грузии в европейскую семью», – говорится в совместном заявлении. По заявлению партий, единственной целью «Грузинской мечты» является «сохранение власти и имущества, полученного антигосударственными, коррумпированными действиями».

«Правящая сила полностью лишена европейских ценностей и принципов», — говорится в совместном заявлении.

