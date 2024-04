Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам с целью экстрадиции Зураба Адеишвили

Прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Нидерландов с целью ареста и экстрадиции бывшего главного прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, которого заочно судили по различным уголовным делам в Грузии. Информацию об этом «Civil Georgia» предоставили в прокуратуре. По сообщению телекомпании «Имеди», Зураб Адеишвили в настоящее время находится в Гааге.

По заявлению прокуратуры, решение об обращении в компетентные органы Нидерландов основано на общедоступной информации.

Ранее, 12 марта, с таким же запросом прокуратура обратилась к Германии и Бельгии.

Недавно Зураб Адеишвили посетил Брюссель и Берлин в составе украинских делегаций, после чего последовала резкая критика в адрес Украины, Германии и Евросоюза со стороны «Грузинской мечты» и властей Грузии.

Зураб Адеишвили, один из влиятельных людей в окружении экс-президента Михаила Саакашвили, покинул страну после смены власти в 2012 году и до сих пор проживает за рубежом. С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания. Сообщается, что после Майдана в Украине Адеишвили переехал в Украину, где в настоящее время работает на властей Украины.

