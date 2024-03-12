Прокуратура Грузии обратилась к Германии и Бельгии с целью экстрадиции Зураба Адеишвили

Прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Германии и Бельгии с целью задержания и экстрадиции в Грузию бывшего главного прокурора и министра юстиции Зураба Адеишвили, заочно осужденного по различным уголовным делам в Грузии. Прокуратура подтвердила информацию для «Civil Georgia», согласно которой «Прокуратура Грузии в пределах своих полномочий осуществляет все предусмотренные законом меры по привлечению лиц, совершивших преступления в Грузии, к грузинскому правосудию, независимо от их местонахождения».

Недавно Зураб Адеишвили посетил Брюссель и Берлин в составе украинских делегаций, после чего последовала резкая критика в адрес Украины, Германии и Евросоюза со стороны «Грузинской мечты» и властей Грузии.

11 марта правительство Грузии опубликовало два заявления, осуждающих визиты Адеишвили в Брюссель и Берлин в составе официальных украинских делегаций. Одно заявление было адресовано властям Украины, а второе перекликается с заявлениями Посольства Германии в Тбилиси и Представительства Евросоюза в Грузии по тому же вопросу.

В посольстве Германии акцентировали внимание на отсутствии правовых оснований для запрета визита Адеишвили, а в Представительстве Евросоюза – на дезинформации вокруг визита.

Зураб Адеишвили, один из влиятельных людей в окружении экс-президента Михаила Саакашвили, покинул страну после смены власти в Грузии в 2012 году и до сих пор живет за рубежом. С 2013 года прокуратура Грузии объявила Адеишвили в розыск по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания. По распространенным сообщениям, что после Майдана в Украине Адеишвили переехал в Украину, где в настоящее время работает на власти Украины.

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