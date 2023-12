ЦИК Грузии откликается на кампанию по созданию избирательных участков за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 19 октября отреагировала заявлением на инициативу, связанную с созданием избирательных участков для граждан Грузии, проживающих за рубежом, и отметила, что такая инициатива не даст правовых результатов, поскольку избирательное законодательство не предусматривает такой процедуры. В ЦИК также заявили, что создают избирательные участки на основе данных Министерства иностранных дел Грузии. В ответ на это партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», которые недавно объявили акцию «Избирательная урна в твоем городе», отметили, что грузины, проживающие за рубежом, направляют петиции как в ЦИК, так и в МИД с просьбой продолжения кампании, цель которой – помочь грузинам, проживающим за рубежом, принять участие в парламентских выборах 2024 года.

28 ноября партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» объявили кампанию «Избирательная урна в твоем городе» и призвали грузин, проживающих за рубежом, требовать открытия избирательных участков в городах, где нет консульства Грузии. На брифинге 19 декабря лидеры партии заявили, что сбор подписей за открытие избирательных участков в 42 городах за рубежом продолжается, а в трех городах он уже завершен.

Заявление ЦИК

По заявлению ЦИК, сегодняшние призывы уже приобрели агитационный характер и «неправильная интерпретация вопроса может нанести ущерб избирательной среде и ввести избирателей в заблуждение».

Как заявляет ЦИК, Избирательная администрация ориентирована на обеспечение максимального участия избирателей в выборах как в стране, так и за рубежом, что подтверждаются информационными кампаниями ЦИК.

Однако в ЦИК также отметили, что открывают избирательные участки за рубежом только на основании информации, предоставленной МИД. По данным ЦИК, избирательные участки за рубежом могут быть открыты не позднее 30-го дня до дня выборов и для не менее 50 и не более 3000 избирателей.

В ЦИК также заявили, что единый список избирателей составлен на основании предоставленных Министерством иностранных дел Грузии в ЦИК данных об избирателях, зарегистрированных на консульском учете Грузии. Также существует специальный список избирателей, в который включены избиратели, которые зарегистрированы за рубежом и не состоят на консульском учете Грузии, а также избиратели, которые не состоят на консульском учете Грузии и не зарегистрированы за рубежом, но будут проходить регистрацию не позднее 19-го дня до дня выборов в другом государстве, в участковой избирательной комиссии, в дипломатическом представительстве Грузии за рубежом или в консульском учреждении Грузии.

«Мы хотели бы призвать все вовлеченные стороны учитывать и соблюдать избирательные процедуры, не вводить избирателей в заблуждение в политических целях и не наносить ущерб избирательной среде», – говорится в заявлении ЦИК.

Ответ партий «Гирчи – больше свободы» и «Дроа»

20 декабря партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» ответили совместным заявлением ЦИК и подчеркнули, что ЦИК в официальном письме еще раз подчеркнуто подтверждает, что согласно Избирательному кодексу Грузии, ЦИК обязана открыть избирательный участок за границей минимум для 50 избирателей, и что ЦИК в своем официальном заявлении ссылается на точно ту ​​же правовую норму, которую используют партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» для обеспечения участия иммигрантов в парламентских выборах 2024 года.

Партии также отметили, что знали об участии МИД в процессе с самого начала кампании и что «именно поэтому наши сограждане, проживающие за рубежом, направляют обращение не только в ЦИК, но и в Министерство иностранных дел».

Оппозиционные партии выражают сожаление, что хотя ЦИК признает, что «ее прямая обязанность – обеспечить участие наших сограждан за пределами страны в парламентских выборах 2024 года», ее действия «противоречат задаче, заявленной самой организацией». Отметив, что с 5 декабря удалось мобилизовать грузинских эмигрантов в 44 городах 9 стран мира, «что говорит об их высокой мотивации», партии заявляют, что «на этом фоне остается неясным, зачем мы проводим эту кампанию, а не сама ЦИК».

«Мы продолжаем кампанию «Избирательная урна в вашем городе» с большим энтузиазмом и энергией и призываем грузинских иммигрантов к максимальному участию», – заявляют партии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)