План действий ЦИК на 2024 год раскритиковали за игнорирование голосов иммигрантов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала План действий на 2024 год. Согласно пресс-релизу ЦИК, «План действий на 2024 год был разработан с учетом Стратегии Избирательной администрации на 2023-2026 годы». Документ подвергся критике со стороны оппозиционных партий «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» из-за игнорирования голосов иммигрантов в Плане действий. Недавно обе партии объявили кампанию «Избирательная урна в твоем городе».

Большинство мероприятий, изложенных в Плане действий, включают меры по информированию различных целевых групп об избирательном процессе. В числе основных направлений Плана действий в пресс-релизе ЦИК названы «информирование и просвещение общественности, развитие процесса правопроизводства, повышение эффективности управления, развитие возможностей, гармонизация избирательных операций с законодательными (технологическими) новациями и использование технологий в процессе выборов».

Партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» опубликовали 17 января заявление в ответ на План действий, в котором критикуют ЦИК за игнорирование голосов иммигрантов. «ЦИК полностью игнорирует иммигрантов. Избирательная администрация утвердила план действий на 2024 год, где не только ничего не написано об участии иммигрантов в выборах, но и упоминаются граждане, проживающие за рубежом, лишь один раз, причем в части распространения информации. Это еще раз показывает цель ЦИК и «Мечты» — оставить за пределами процесса выборов и лишить право голоса у более чем миллиона граждан Грузии».

В заявлении отмечается, что в Плане действий на 2024 год «ЦИК не упустила такие вопросы, как: модификация информационно-образовательной интернет-игры и проведение опроса удовлетворенности сотрудников Аппарата ЦИК».

В заявлении также говорится, что «в Плане действий отдельной задачей обозначено создание новой инфраструктуры, для чего ЦИК намерена провести рабочие встречи с органами государственной власти/местного самоуправления по выделению зданий под избирательные участки, хотя ничего не говорится об открытии дополнительных избирательных участков в зарубежных странах, что необходимо для участия иммигрантов в выборах».

По заявлению партий, ЦИК не учитывала вопрос иммигрантов и в бюджете на 2024 год. По разъяснению ЦИК, открытие избирательных участков в зарубежных странах требует обучения задействованных лиц на местах, а деньги, выделяемые ЦИК на эти цели, не в полной мере соответствуют этой цели.

В заявлении подчеркивается, что «выборы 2024 года не могут считаться легитимными без участия 1/3 избирателей». Оппозиционные партии призывают ЦИК «вместо деструкции и саботажа обеспечить участие в выборах более миллиона грузин и легитимное проведение выборов».

28 ноября 2023 года партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» объявили кампанию «Избирательная урна в твоем городе» и призвали грузин, проживающих за рубежом, требовать открытия избирательных участков в городах, где нет консульства Грузии. Они хотят воспользоваться положением Избирательного кодекса, которое предусматривает открытие урн для голосования в местах, где не менее пятидесяти граждан Грузии захотят проголосовать. На брифинге, состоявшемся 19 декабря, лидеры партии заявили, что сбор подписей за открытие избирательных участков в 42 городах за рубежом продолжается, а в трех городах он уже завершен.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)