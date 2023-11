Политики пытаются привлечь к выборам 2024 года больше грузин, проживающих за рубежом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и отдельно коалиция, состоящая из двух оппозиционных партий, заявили, что планируют привлечь к урнам для голосования больше грузин, проживающих за границей.

Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, в период с 2010 по 2020 год из Грузии эмигрировали 860 тысяч человек, около 23% населения страны. По информации Службы статистики Грузии, в 2022 году эмигрировали 125 269 граждан, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. По мере приближения выборов проевропейские акторы надеются получить их голоса.

27 ноября президент Зурабишвили заявила на встрече с учеными: «наши соотечественники, которые проживают за рубежом, также должны видеть и знать, что эта страна также зависит от их участия – политического участия; Невозможно, чтобы наших соотечественников за рубежом, молодежь, или людей в возрасте мы постоянно просили помощи и не давать им элементарного права, права участвовать в выборах».

В настоящее время грузины, проживающие за рубежом, могут голосовать только на избирательных участках при консульствах Грузии. Это часто означает длительную дорогу для людей, которые не проживают в столице или крупном городе. Для многих это означает, что они не могут голосовать.

Чтобы решить эти проблемы, 28 ноября партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» объявили кампанию «Избирательная урна в вашем городе» и призвали грузин за рубежом, требовать открытия избирательных участков в городах, где нет грузинского консульства. Они хотят воспользоваться положением Избирательного кодекса, которое предусматривает открытие урн для голосования в местах, где не менее пятидесяти граждан Грузии просят участия в голосовании. Партии призывают грузин, проживающих за рубежом, зайти на специальный сайт, указать свои контактные данные и попросить открыть урну для голосования на их территории.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)