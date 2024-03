Для участия иммигрантов в выборах EECMD просит рассмотреть законопроект в ускоренном порядке

Центр многопартийной демократии Восточной Европы (EECMD) 29 февраля призвал Парламент Грузии начать комитетское рассмотрение законопроекта с целью увеличения участия в выборах граждан Грузии, проживающих в других странах. Законопроект был разработан организацией совместно с политическими партиями-партнерами и внесен в Парламент 21 ноября 2023 года.

Целью указанного законопроекта является предоставление гражданам Грузии, проживающим за рубежом, возможности участвовать в выборах с использованием онлайн-системы. По данным EECMD, более 860 тысяч граждан Грузии находятся в эмиграции, и только 12 тысяч из них смогли принять участие в последних парламентских выборах.

По заявлению организации, Парламент еще не приступил к рассмотрению законопроекта, а вместо этого продлил срок рассмотрения комитетом на 60 дней. И это происходит на фоне, когда в пояснительной записке EECMD говорится, что инициатор законопроекта просит ускорить рассмотрение проекта, поскольку в рекомендации Венецианской комиссии указано, что важные изменения, связанные с избирательной реформой, должны быть внесены за определенное время перед выборами.

«Мы призываем Парламент Грузии начать комитетское рассмотрение указанного законопроекта, чтобы повысить участие в выборах граждан Грузии, проживающих в других странах, и укрепить их доверие к избранному Парламенту», – заявляет организация.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, EECMD считает, что малое количество избирательных участков, которые открыты в основном в дипломатических представительствах Грузии, а также их удаленность являются одними из основных проблем, которые затрудняют проживающим за рубежом грузинам участвовать в выборах, и эти проблемы могут быть решены только путем принятия вышеупомянутого законопроекта.

