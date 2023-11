В предлагаемых поправках о голосовании по старым удостоверениям личности увидели опасность фальсификаций на выборах

За год до парламентских выборов 2024 года Парламент Грузии пытается в ускоренном порядке внести изменения в Избирательный кодекс, которые позволят гражданам голосовать на выборах по т.н. ламинированным удостоверениям личности, которые легко подделать.

Что произошло?

15 ноября Парламент Грузии принял в первом чтении поправки к Избирательному кодексу Грузии, которые позволяют голосовать с помощью неэлектронного удостоверения личности (удостоверения личности, которое не имеет электронного носителя информации).

Инициатором законопроекта является депутат от партии «Европейские социалисты» Придон Инджия, и его поддержало парламентское большинство «Грузинской мечты».

«Инициатива(Придона Инджия) предоставляет право голоса людям с неэлектронными удостоверениями личности. Мы поддержим эту инициативу», – заявил председатель «Грузинской мечты» и лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Какие изменения планируются?

В настоящее время право голоса имеют только граждане Грузии, имеющие электронные удостоверения личности или паспорта Грузии. Это правило вступило в силу в декабре 2022 года, когда Парламент принял поправки о переводе процедуры голосования на электронную систему.

В случае принятия поправок право голоса будут иметь те люди, у которых есть только старые т. н. «ламинированные» удостоверения личности.

Сколько людей имеют т.н. «ламинированные» удостоверения личности?

Неясно, сколько людей в настоящее время имеют только «ламинированные» удостоверения личности. По данным Агентства развития государственных услуг Грузии, в 2019 году около 400 тысяч граждан имели действующее, пожизненное, бумажное (т.н. ламинированное) удостоверение личности. Однако сегодня эта статистика мало что значит, поскольку с тех пор их количество, возможно, уменьшилось. Политики и эксперты называют разные цифры, в основном от 200 000 до 300 000.

Внедрение электронных удостоверений личности в 2011 году

В 2011 году введение электронных удостоверений личности в Грузии было встречено противодействием определенной части общества, главным образом, из-за недовольства ценой и опасений, связанных с религиозными вопросами. В 2020 году Конституционный суд отклонил иск о порядке выдачи электронного удостоверения личности.

Истцы утверждали, что чипы в электронных удостоверениях личности и паспортах являются средством установления тотального контроля над людьми и связаны с библейскими пророчествами об апокалипсисе. Истцы отказались получить такие документы по соображениям веры и заявили, что оставление их без удостоверений личности и паспортов полностью изолирует их от общественной жизни и ограничит их конституционные права.

Почему принятие законопроекта может стать проблемой?

После того, как поправки в Избирательный кодекс был приняты в первом чтении, оппозиционные политики и представители гражданского общества выразили обеспокоенность возможными фальсификациями на выборах.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе показал на видео, как легко напечатать с целью фальсификации выборов дополнительные т.н. «ламинированные» удостоверения личности даже дома. По его словам, для фальсификации выборов правящей партии нужны свои люди в Министерстве юстиции и ЦИК, где, по его словам, у них эти люди есть.

Какую проблему призван решить законопроект?

На пояснительной карточке к законопроекту говорится:

«Десятки тысяч людей с гражданством Грузии будут ограничены в конституционном праве участвовать в выборах и выразить свою позицию», – говорится в карточке о гражданах Грузии, не имеющих электронных удостоверений личности.

В пояснительной карточке также упоминаются внесенные в Избирательный кодекс Грузии поправки, которые, согласно пояснительной карточке, были инициированы в ответ на 12 рекомендаций Евросоюза и которые ввели механизм электронного подсчета голосов. Согласно изменениям, более 70% голосов на парламентских и других предстоящих выборах 2024 года будут подсчитаны в электронном виде. В результате, согласно пояснительной карточке, к голосованию не допускаются люди со старыми «ламинированными» удостоверениями личности. Согласно пояснительной записке, важно обеспечить, чтобы никто не был лишен возможности реализовать свое избирательное право.

Кроме того, в пояснительной карточке также указывается, что целью законопроекта является приведение Избирательного кодекса страны в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, которые изложены в совместном заключении, опубликованном в декабре 2022 года.

В пояснительной карточке также говорится, что «особое отношение в грузинском обществе к электронному удостоверению личности, в том числе убеждения и представления избирателей, из-за которых граждане часто отказываются от получения электронного удостоверения личности, не должны стать для них препятствием для участия в выборах и, следовательно, ограничивающим фактором для использования своих конституционных прав». В карточке также говорится, что «убеждения людей не должны становиться основой дискриминации».

Согласно пояснительной карточке, «в случае желания участвовать в выборах те граждане, которые не получили электронное удостоверение личности, (без принятия изменений) будут вынуждены получить новые электронные удостоверения личности, что связано с финансовыми затратами. Стоимость составляет от 60 до 150 лари.

Следует отметить, что в 2019 году был объявлен месячный льготный период, в течение которого любой гражданин Грузии мог бесплатно получить новые электронные удостоверения личности.

Что сказали Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ в 2022 году?

В совместном заключении, опубликованном Венецианской комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ в декабре 2022 года, говорится:

«Несмотря на то, что электронные удостоверения личности были введены в Грузии в 2011 году, их наличие не является обязательным, и многие граждане до сих пор используют неэлектронные удостоверения личности (действительные пожизненно), в том числе для целей голосования. Фактически избиратели, имеющие только неэлектронную карту, не смогут проголосовать. Необходимо, чтобы закон максимально обеспечивал право голоса всем избирателям. Учитывая это, необходимо, чтобы избиратель имел возможность использовать любой тип удостоверения личности или внедрить переходное положение, позволяющее использовать любое из них до определенной даты».

В 2022 году БДИПЧ/ОБСЕ также заявило: «переходный период должен предоставить соответствующим органам власти достаточно времени для информирования избирателей об этом новом требовании голосования и дать гражданам разумное время для получения электронных удостоверений личности, если они еще не имеют их. В связи с этим соответствующим органам необходимо провести своевременную информационную кампанию и упростить процесс получения необходимых электронных удостоверений личности.

Что говорит оппозиция?

По мере приближения выборов представители гражданского общества Грузии и оппозиции выразили обеспокоенность по поводу возможной фальсификации результатов выборов.

Представитель партии «Лело» в ЦИК Георгий Сиоридзе в беседе с изданием «Нетгазети» заявил, что существует 300 тысяч старых удостоверений личности и «кому эти удостоверения выдаются и как они используются, это очень большая опасность». По его словам, «электронные машины не смогут распознать старые удостоверения личности, если вы не введете личный номер вручную. Соответственно, это технически продлит процесс голосования».

Георгий Сиоридзе подчеркивает, что голосование на выборах не является абсолютным правом, и тот, кто хочет участвовать в выборах, также должен иметь при себе электронное удостоверение личности. «Например, мы имеем право покинуть страну, но если мы хотим пересечь границу, то мы должны получить биометрический паспорт», – говорит Сиоридзе, добавляя, что «если мы хотим участвовать в выборах, то мы должны иметь электронное удостоверение личности или паспорт».

Радио «Свобода» приводит комментарии представителей гражданского общества по этому поводу:

Координатор избирательного проекта «Международной прозрачности» Гиги Чихладзе считает, что т.н. ламинированные удостоверения личности менее защищены от подделки. По его словам, Министерство юстиции должно сделать все, чтобы перед выборами каждый человек получил бесплатное электронное удостоверение личности. «Такие акции и без того всегда проводятся перед выборами», – сказал он.

Заместитель директора организации «Справедливые выборы» Леван Натрошвили говорит, что гораздо проще подделать удостоверение личности, используя неэлектронные удостоверения личности. В качестве примера он приводит случай с выборами 2012 года, когда после выборов было обнаружено большое количество поддельных неэлектронных удостоверений личности, которые якобы использовались на выборах.

Социолог Иаго Качкачишвили утверждает, что сторонники «Грузинской мечты» в основном относятся к старшему поколению, большинство из которых имеют неэлектронные удостоверения личности. «Очевидно, что власть старается не потерять ни одного избирателя в свою пользу… Для них пожилые люди являются одной из целевых групп перед выборами», – говорит Качкачишвили, – «Но я все же считаю, что главное в этом деле то, что старые удостоверения личности очень легко распечатать кустарным образом. Их можно печатать много, в том числе и на имя тех, кто уже умер, тем более, что такие удостоверения есть у представителей старшего поколения».

Чего нам следует ожидать?

Оппозиционные партии призвали отменить инициативу Инджия и заявили, что старые удостоверения личности являются рычагом для фальсификации парламентских выборов 2024 года для «Грузинской мечты». 24 ноября парламентское большинство «Грузинской мечты» обсудило эту инициативу на закрытой встрече с оппозицией.

Комментарии участников после встречи вызвали еще больше вопросов.

Депутат от «Национального движения» Тина Бокучава заявила: «мы сказали, что существует очень высокий риск того, что такие (ламинированные) удостоверения личности будут использованы для фальсификации выборов. Поэтому принципиально важно, чтобы эти люди поменяли удостоверения личности и получили электронные удостоверение личности до выборов 2024 года. Мы получили своего рода обещание, что так и произойдет».

«Потеряют свою юридическую силу все удостоверения личности, выданные до 2011 года, то есть до вступления в силу удостоверений личности с чипами», – заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он также отметил, что к выборам 2024 года неэлектронными удостоверениями личности будут обладать максимум 500-1000 человек. Неясно, откуда он взял эту цифру и когда именно старые удостоверения личности будут изъяты из обращения.

«Будет установлена ​​конкретная цифра, день, после которого эти удостоверения личности перестанут быть действительными», – заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, добавив, что если будет исключение и кто-то все еще считает это неприемлемым получить новое удостоверение личности по религиозным убеждениям, состоянию здоровья или по другим причинам, этим людям по-прежнему выдаются те же «ламинированные» удостоверения личности. Мдинарадзе отметил, что на данный момент по таким соображениям выдано 64 удостоверения личности.

Будущее законопроекта остается неясным. Законопроект не приостановлен, и второе чтение в Парламенте запланировано на ближайшие недели.

