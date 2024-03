Конференция судей осудила «веттинг» и избрала двух членов Высшего совета юстиции

XXXII Конференция судей Грузии единогласно поддержала заявление Верховного суда от 11 марта, осуждающее инициативу внедрения механизма по проверке добросовестности судей, т.н. «веттинга».

В заявлении от 11 марта Верховный суд Грузии заявил, что механизм «веттинга» «подрывает независимость суда или отдельного судьи» и подрывает «доверие общества к системе правосудия», тем самым способствуя «политическому контролю над судебной системой».

Конференция судей избрала Левана Тевзадзе и Васила Мшвениерадзе членами Высшего совета юстиции. Николоз Марсагишвили стал секретарем Высшего совета юстиции.

Леван Тевзадзе был избран судьей Верховного суда Грузии в 2021 году на бессрочный срок. В 2015-2018 годах он был членом Высшего совета юстиции Грузии. В судебной системе он работает с 2008 года. До этого, в 2004-2008 годах, он занимал различные должности в МВД Грузии. Ранее, в 2002-2004 годах, он работал в Министерстве юстиции Грузии.

Васил Мшвениерадзе с июня 2022 года является судьей Коллегии по гражданским делам Тбилисского городского суда, а с июля – председателем этой же коллегии. С 2017 года занимал различные должности в Тбилисском городском суде, Тбилисском апелляционном суде и Кутаисском апелляционном суде. В 2017-2021 годах был членом Высшего совета юстиции. До этого, в 2008-2017 годах, он работал председателем Мцхетского районного суда.

Николоз Марсагишвили является членом Высшего совета юстиции с 2020 года. Конференция судей избрала его секретарем Высшего совета юстиции в 2020 году. С 2019 года является судьей Тбилисского городского суда на бессрочный срок. В 2019-2020 годах был председателем Тбилисского городского суда. Марсагишвили работает в судебной системе с 2008 года.

В докладе о политике расширения ЕС за 2023 год, опубликованном Еврокомиссией, рекомендуется создать систему проверки добросовестности для всех ведущих должностей в судебной системе с привлечением международных экспертов, а также создать эффективную систему декларирования активов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что внедрение механизма «веттинга» противоречит Конституции Грузии.

Двое судей Верховного суда Нино Бакакури и Экатерине Гаситашвили не согласились с заявлением Верховного суда, что вызвало резкую критику со стороны правящей партии и премьер-министра.

Представитель Европейской службы внешних действий Питер Стано заявил 22 марта, что комплексная реформа судебной системы, включая реформу Высшего совета юстиции и проверку добросовестности судей, занимающих ведущие должности в судебной системе, является предпосылкой для начало переговоров о вступлении страны в ЕС.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)