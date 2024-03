Херчински о девяти шагах: время идет, нужен прогресс

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински 22 марта призвал власти Грузии ускорить необходимые реформы для реализации девяти условий Еврокомиссии. Выступая на презентации проекта Университета бизнеса и технологий (BTU) «Менторство женщин в тех. программах», посол еще раз подтвердил, что дверь Евросоюза открыта и что «сейчас настало время грузинам войти в эту дверь».

Посла попросили прокомментировать заявление председателя Парламента Шалвы Папуашвили, который назвал решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины «несправедливым». Папуашвили заявил, что «даже если ни одна из девяти оговорок не будет выполнена, мы все равно лидеры. По оценке самой Еврокомиссии, Грузия является лидером по всем параметрам, Грузия и грузинский народ угнетены такими несправедливыми решениями… И это еще раз показывает, что, к сожалению, решения не основаны на заслугах».

Посол Херчински отметил, что лидеры ЕС «серьезно относятся к расширению» и продолжают работать, «чтобы подготовить почву для значительного расширения». Однако странам, желающим вступить в Евросоюз, рекомендуется «ускорить подготовку».

«Лидеры призвали Грузию активизировать свои усилия в направлении реформ, реализовать девять шагов. Время еще есть, и я искренне надеюсь, что будет достаточный прогресс, чтобы перевести Грузию на следующий этап, то есть начать переговоры о вступлении, но это требует серьезной работы, и это то, о чем мы говорим с вами с первого дня. Время идет, и необходим прогресс. Дорожная карта очень ясна: девять шагов. Нам нужно сесть вместе и убедиться, что время не потеряно зря и что в ближайшие несколько месяцев у нас будет достаточный прогресс, чтобы перейти к следующему этапу», – сказал посол Херчински.

Кроме того, посол ЕС подчеркнул, что дверь ЕС открыта и «сейчас настало время, чтобы грузины вошли в эту дверь… Если по какой-то причине вы думаете, что вам нужно больше времени, или вам нужно больше думать, или там есть и другие приоритеты помимо интеграции в ЕС, это ваш выбор. Как Евросоюз, мы уважаем любой выбор, сделанный здесь, в Тбилиси».

Посол Херчински также рассказал о запланированных на 2024 год выборах в Грузии. Он еще раз призвал власти Грузии обеспечить максимально свободный и справедливый процесс, а также равные условия для всех политических партий и возможность всем гражданам Грузии голосовать на свободных, справедливых и тайных выборах как внутри страны, так и за пределами страны.

Посла ЕС также спросили об изменениях, внесенных в Избирательный кодекс, которые, по мнению многих, не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Несмотря на то, что президент Зурабишвили наложила вето на эти изменения, Парламент преодолел это вето. Посол сказал: «для нас Венецианская комиссия является определяющим фактором самых высоких международных стандартов. Парламент принял принятое решение. Мы будем помогать властям и работать с ними, чтобы избирательный процесс был максимально свободным, справедливым и соответствовал самым высоким международным стандартам».

