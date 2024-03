Представительство ЕС в Грузии отвечает на вопросы общественности

Представительство Евросоюза в Грузии ответило на вопросы общественности о деятельности Евросоюза в Грузии и поддержке страны на пути вступления в Евросоюз. Посол ЕС в Грузии Павел Херчински, заместитель главы Представительства ЕС Асунсьон Санчес-Руис, руководитель Департамента развития и сотрудничества Представительства ЕС Николас Сендрович и другие члены представительства ответили на вопросы общественности на официальном сайте представительства. «Civil Georgia» суммировал некоторые основные послания из их ответов.

Отвечая на вопрос о важности предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС, посол Херчински заявил, что статус кандидата в члены ЕС для Грузии – это, прежде всего, «признание сильной поддержки грузинским населением своего европейского будущего». Однако для того, чтобы приблизить страну к стандартам ЕС, он подчеркнул необходимость реализации девяти шагов, определенных Еврокомиссией.

Что касается снижения политической поляризации в Грузии, заместитель главы Представительства ЕС Асунсьон Санчес-Руис подчеркнула, что движение в сторону ЕС является «национальной целью», и теперь стороны должны договориться о том, как достичь этой национальной цели. Она также подчеркнула важность реализации девяти шагов. По ее словам, за реализацией каждого из этих шагов последует деполяризация: от улучшения избирательного процесса и парламентского контроля до борьбы с дезинформацией и защиты фундаментальных прав, включая свободу собраний и выражения мнений.

Что касается противодействия российской пропаганде и дезинформации, Асунсьон Санчес-Руис подчеркнула важность сотрудничества между различными акторами в стране, а именно правительственными ведомствами, страткомами, организациями гражданского общества, организациями по проверке фактов, представителями академических кругов, СМИ и другими субъектами. Она также заявила: «в процессе движения к ЕС Грузия нуждается в полноценной и инклюзивной Национальной стратегии, к которой прилагается межсекторальный и измеримый план действий со строгими механизмами мониторинга». По ее словам, борьба с дезинформацией является вопросом национальной и европейской безопасности.

На вопрос, будет ли статус кандидата способствовать улучшению судебной системы Грузии, делегация ЕС подчеркнула, что судебная система должна быть основана на правах человека и соответствовать международным стандартам. «Для этого необходимо иметь сильную волю, чтобы исключить внешнее влияние на судебную систему и обеспечить соответствующие финансовые ресурсы и обучение. Должны существовать правовые гарантии справедливого судебного разбирательства». В представительстве также заявили, что «справедливая, беспристрастная, инклюзивная, доступная и эффективная судебная система является неотъемлемой частью обязательства верховенства закона, которое возлагается на все государства-члены ЕС и те, кто желает вступить в ЕС».

На вопрос, как ситуация с оккупированными регионами Грузии отразится на путь страны к вступлению в Евросоюз, Представительство ЕС ответило, что европейское будущее Грузии «не может и не будет заложником конфликта». «Мы верим, что в результате дальнейшего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии на пути к вступлению в Евросоюз Грузия обязательно станет привлекательной для жителей оккупированных самопровозглашенных регионов»я, – заявили в представительстве.

На вопрос, может ли тот факт, что Грузия не имеет прямой сухопутной границы с ЕС, ослабить перспективы членства в Шенгенской зоне, Представительство ЕС подчеркнуло, что Шенгенская зона не определяется типом границы. «Несколько государств-членов ЕС (Мальта, Кипр, Ирландия) являются членами Шенгенской зоны, однако они не имеют сухопутной границы с другими странами ЕС», – заявили в представительстве, добавив, что перед вступлением в Шенгенскую зону Грузия должна выполнить общие правила указанной зоны.

На вопрос о том, может ли статус кандидата в члены ЕС улучшить трудовые права в Грузии и облегчить гражданам Грузии поиск легальной работы в странах ЕС, посол Херчински сказал, что в рамках процесса вступления в ЕС Грузия должна привести в соответствие с законодательством ЕС все свое законодательство в сфере занятости и труда и обеспечить его исполнение. «Это включает в себя позитивные изменения, касающиеся условий труда, рабочего времени, запрета дискриминации и других прав и обязанностей работников», – сказал он.

