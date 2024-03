Парламент преодолел вето президента на поправки, связанные с формированием ЦИК

19 марта Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на поправки, связанные с формированием Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Преодоление вето поддержали 78 депутатов, против проголосовали 13, и первоначальные поправки были приняты без учета мотивированных замечаний президента.

Поправками, которые Парламент принял 20 февраля 81 голосом и на которые президент наложила вето 5 марта, изменен порядок избрания председателя и членов ЦИК по профессиональным признакам, а также должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначен для представителя оппозиции, упразднена.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе перед голосованием на пленарном заседании заявил, что «мы не будем принимать во внимание никакие выводы какой-либо комиссии, которые будут направлены против Грузии, ее демократического развития, суверенитета».

Согласно новому закону, председатель и члены ЦИК по профессиональным признакам будут выдвигаться председателем Парламента, а не президентом. Для избрания кандидата на пост председателя/члена ЦИК необходима поддержка 3/5 (90 голосов) членов Парламента; Но если Парламент не сможет избрать кандидата на пост председателя/члена ЦИК 90 голосами, Парламент сможет избрать его повторно большинством полного состава (76 голосов) при следующем голосовании. Для этого Парламенту предоставляется возможность двух попыток. Если Парламенту дважды не удастся избрать кандидата с 76 голосами, в таком случае полномочия по выдвижению председателя/члена ЦИК передаются президенту страны. Следует отметить, что председатель/член ЦИК будет назначаться на полный срок в 5 лет, даже если он будет избран при низком кворуме.

Когда президент Зурабишвили наложила вето на изменения, она направила Парламенту мотивированные замечания и предложила законодательному органу восстановить старый закон и вернуть президенту полномочия по выдвижению кандидатов на пост председателя ЦИК и «профессиональных членов». Между тем, оппозиция и неправительственные организации подчеркнули, что изменения подрывают нейтралитет ЦИК. Они также заявили, что эти изменения не соответствуют девяти условиям Еврокомиссии и рекомендациям Венецианской комиссии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)