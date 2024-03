Европейский совет призывает Грузию к прогрессу в приоритетных реформах

21 марта Европейский совет принял заключение по Украине, безопасности и обороне, Ближнему Востоку, расширению и реформам, миграции, готовности и реагированию на кризисы, а также Европейскому семестру. Среди прочего Европейский совет обращает внимание на «текущие усилия Грузии и призывает страну продвигаться по приоритетным реформам».

Европейский совет пообещал «продолжать помогать Грузии укреплять ее устойчивость и решать проблемы, которые являются результатом действий России, направленных на подрыв территориальной целостности Грузии, а также агрессивной войны России против Украины».

В заключении Европейский совет оценил подготовку к расширению и внутренним реформам и отметил, что подготовительные работы в обоих направлениях должны проводиться параллельно, чтобы и будущие государства-члены, и Евросоюз были готовы к моменту присоединения. Европейский совет обсудит вопрос внутренних реформ на предстоящем заседании, чтобы прийти к выводу по дорожной карте будущей работы к лету 2024 года.

Что касается агрессии России против Украины, в заключении говорится, что «Россия не должна победить» и что Европейский совет «еще более уверен» в своей поддержке Украины, и обещает, что продолжит «оказывать Украине и его народу необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку». Европейский совет призывает союзников и партнеров по всему миру присоединиться к его усилиям.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)