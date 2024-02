Посол ЕС говорил важности наблюдения за выборами на презентации проекта ISFED

«Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 1 февраля провело презентацию поддерживаемого Евросоюзом проекта «Содействие свободным и справедливым избирательным процессам в Грузии», на которой присутствовали представители оппозиционных партий, гражданского общества и посол ЕС в Грузии Павел Херчински.

По заявлению ISFED, мероприятие предоставило возможность поделиться планами на предстоящие парламентские выборы 2024 года. Проект подчеркивает важность сильной миссии по наблюдению за выборами, информационных кампаний для избирателей и инициатив по содействию конструктивному диалогу между политическими партиями и избирателями.

В беседе с представителями СМИ в рамках мероприятия посол ЕС Павел Херчински подчеркнул важность наблюдения за выборами и сказал: «мы ожидаем, что правительство Грузии пригласит долгосрочную наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ, и, конечно, как ЕС, мы также поддерживаем уважаемые общественные организации с высокой репутацией, которые специализируются на просвещении избирателей… Как мы все знаем, свободные и справедливые выборы являются одним из девяти шагов, определенных Еврокомиссией и согласованных 27 государствами-членами, которые будут очень важным для прогресса Грузии на пути европейской интеграции».

Он также выразил надежду, что, несмотря на фокусировку на выборы 2024 года, внимание также будет уделяться выполнению девяти условий и что ЕС начнет переговоры о вступлении с Грузией в этом году.

Посла ЕС также спросили его мнение о текущих изменениях в правительстве Грузии, на что он ответил, что какими бы ни были изменения, «как ЕС, мы готовы работать с новоизбранным премьер-министром и вновь назначенными министрами, чтобы помочь Грузии двигаться вперед по пути интеграции в ЕС».

Исполнительный директор ISFED Нино Долидзе в беседе с представителями СМИ заявила, что «прежде всего, предвыборный период должен пройти таким образом, чтобы не допустить использования административного ресурса, не были вовлечены государственные ведомства в пользу одной партии, избиратели не подвергались преследованиям, угрозам и запугиваниям, чтобы избиратель мог принимать решение в свободной среде… Во-вторых, важно также, чтобы если будут манипуляции или нарушения, связанные с выборами, государственные органы должны реагировать на это своевременно и эффективно, и в-третьих, что мы также считаем очень важным, это вопрос независимости и беспристрастности Избирательной администрации».

Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ Нона Курдованидзе) также выразила заинтересованность своей организации в долгосрочном мониторинге и мониторинге в день выборов и сказала, что с увеличением использования технологий на предстоящих выборах мониторингу выборов следует уделить еще больше внимания.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)