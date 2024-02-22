Премьер-министр Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках своего официального визита в Брюссель 21 февраля встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и принял участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия. Перед началом встреч Кобахидзе и Столтенберг провели совместную пресс-конференцию.

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«Грузия является близким партнером НАТО», – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Столтенберг отметил, что НАТО по-прежнему призывает Россию отменить решение о признании территорий Грузии независимыми государствами, добавив, что «любая угроза со стороны России аннексировать оккупированные регионы Грузии неприемлема».

Генеральный секретарь также затронул агрессивную войну России против Украины. «НАТО продолжает поддерживать Украину», – сказал он и заострил внимание на пакете военной помощи на «миллиарды долларов», выделенный Украине союзниками по НАТО. Затем он подчеркнул роль партнеров по НАТО в этом отношении и сказал о Грузии: «приветствую тот факт, что Грузия предоставляет гуманитарную и финансовую помощь и принимает тысячи украинских беженцев».

Генеральный секретарь НАТО заявил, что во время встречи с премьер-министром Грузии речь пойдет о вопросах безопасности на Черном море, что, по его словам, очень важно для Грузии.

Он подчеркнул «значительные риски для свободы судоходства», создаваемые агрессивной войной России против Украины, добавив, что это также влияет на глобальную продовольственную безопасность. Поэтому он приветствовал «старания союзников по разминированию Черного моря, чтобы сделать его более безопасным для судоходства и торговли».

Столтенберг также отметил, что разговор с премьер-министром Кобахидзе будет также касаться партнерства НАТО-Грузия и путей его развития. В этой связи он приветствовал прогресс, достигнутый в таких сферах, как партнерство, кризисное управление, кибербезопасность, военные технологии и безопасные коммуникации.

Столтенберг поздравил премьер-министра с получением Грузией статуса кандидата в члены ЕС и подчеркнул важность реализации дальнейших реформ. «Сейчас для Грузии важно продолжать и укреплять внутренние реформы и соблюдать демократические ценности», – сказал он, добавив: «мы хотим, чтобы Грузия двигалась в правильном направлении, к большей демократии и благополучию, к полноправному членству в Евроатлантической семье».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Грузия является одним из самых близких и совместимых партнеров альянса. Мой первый зарубежный визит в Брюссель в качестве нового премьер-министра Грузии является еще одной наглядной демонстрацией того, что мы придаем особое значение этому партнерству», – сказал Кобахидзе.

«В течение многих лет мы внесли значительный вклад в общую евроатлантическую безопасность, участвуя в миссиях и операциях НАТО», – отметил он.

По словам премьер-министра, «НАТО сыграла важную роль в укреплении обороноспособности Грузии и повышении нашей совместимости с альянсом. Мы также не жалели усилий по принятию ценностей Североатлантического альянса, реализации комплексной программы реформ и продвижению нашего процесса интеграции, независимо от внутренних и внешних проблем безопасности».

Встреча Кобахидзе и Столтенберга

По информации администрации правительства Грузии, на встрече, состоявшейся в Брюсселе, стороны обсудили евроатлантическую интеграцию Грузии. Они обсудили повестку дня отношений НАТО-Грузия, подытожили шаги, предпринятые в направлении интеграции, и обсудили конкретные планы будущего сотрудничества.

Согласно той же информации, внимание было акцентировано на вопросах безопасности на Черном море и подчеркнута важность стабильности Черноморского региона в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

Ираклий Кобахидзе поблагодарил генерального секретаря альянса за его поддержку и личные усилия на пути интеграции в НАТО, а также за его решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и политики непризнания.

Стороны также обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности.

«У меня была прекрасная дискуссия с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о партнерстве НАТО-Грузия и интеграции Грузии. Учитывая значительный прогресс Грузии, ее твердую приверженность и вклад в евроатлантическую безопасность, мы ожидаем конкретных политических шагов по принятию Грузии в НАТО», – написал Кобахидзе в Twitter.

Great discussion with @jensstoltenberg, NATO Secretary General, on NATO-Georgia partnership and 🇬🇪's integration journey. With 🇬🇪's significant progress, steadfast commitment & contributions to Euro-Atlantic security, we expect concrete political steps to welcome 🇬🇪 into NATO. pic.twitter.com/iXRHgA7igi — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) February 21, 2024

«Грузия является ценным партнером, и мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Я приветствую поддержку Украины со стороны Грузии. Также надеюсь, что Тбилиси усилит реформы на пути к полноправному членству в евроатлантической семье», – написал Столтенберг в Twitter.

Glad to welcome @PM_Kobakhidze to #NATO. Georgia is a valued partner and we fully support its sovereignty & territorial integrity. I welcome #Georgia’s support to Ukraine. I also count on Tbilisi to step up reforms on the path toward full membership in the Euro-Atlantic family. pic.twitter.com/HNXIDbsSzq — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2024

Заседание Комиссии НАТО-Грузия

В рамках своего визита в Брюссель премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял участие в заседании Комиссии НАТО-Грузия.

После встречи Кобахидзе написал в Твиттере, что «на протяжении многих лет мы успешно сотрудничали с НАТО в различных областях, и теперь пришло время превратить эти достижения в ощутимые результаты».

Honored to participate in the NATO-Georgia Commission and voice 🇬🇪's steadfast determination on the path toward NATO membership. Over the years, we have successfully cooperated with NATO in various areas, and it is now time for these achievements to translate into tangible… pic.twitter.com/HbTkAMUZlh — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) February 21, 2024

Комиссия НАТО-Грузия была создана в сентябре 2008 года. Это форум политических консультаций и практического сотрудничества, способствующего вступлению Грузии в НАТО. Целью Комиссии НАТО-Грузия является углубление политического диалога и сотрудничества между НАТО и Грузией на всех соответствующих уровнях. Комиссия также курирует процесс, начатый на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда альянс решил, что Грузия станет членом НАТО.

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