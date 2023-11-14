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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов перед Министериалом ИД в Брюсселе, 6 апреля 2022 г. Фото: nato.int
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Генеральный секретарь НАТО осуждает план создания российской военно-морской базы в Очамчире

Civil.ge Send an email 14/11/2023 - 16:13
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14 ноября перед встречей с министрами обороны ЕС генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил план России по созданию военно-морской базы в оккупированной Абхазии и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Министры обороны стран-членов ЕС встречаются сегодня, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины. Министры обменяются мнениями о возможности быстрого развертывания и получат информацию о текущем процессе общей политики безопасности и обороны (CSDP). Сегодня в повестке дня Совета по иностранным делам также стоит неформальный завтрак с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Касаясь российской военно-морской базы в Абхазии, генеральный секретарь НАТО подчеркнул: «мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и, конечно, не согласны с тем, что эти оккупированные территории могут быть использованы Россией для создания военных баз».

По словам Столтенберга, решение России в очередной раз нарушает территориальную целостность и суверенитет Грузии и показывает, насколько Россия хочет достичь своих военных целей в Украине. Столтенберг заявил, что россияне были вынуждены «перейти к обороне, поскольку украинцы успешно атаковали военно-морские объекты в Крыму», добавив, что «поэтому Россия ищет альтернативы».

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Civil.ge Send an email 14/11/2023 - 16:13
0 1 minute read

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