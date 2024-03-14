Суд установил, что увольнение оператора телекомпанией «Формула» было незаконным
Тбилисский городской суд 13 марта признал решение телекомпании «Формула» об увольнении оператора Георгия Джибгашвили незаконным. Об этом сообщает Центр социальной справедливости, который защищал интересы Джибгашвили в суде.
3 февраля 2023 года стало известно об увольнении до 25 операторов Информационной службы телекомпании «Формула», которые участвовали в забастовке с 31 января с требованием повышения заработной платы. По данным Центра социальной справедливости, позже телекомпания достигла соглашения и восстановила в должности некоторых операторов. Однако «Формула» отказалась восстановить Георгия Джибгашвили в должности, что «приняло форму наказания за активность во время забастовки».
Организация заявляет, что наряду с приказом об увольнении суд признал незаконными приказы телекомпании «Формула» о привлечении Джибгашвили к дисциплинарной ответственности и обязал телекомпанию-ответчика выплатить истцу компенсацию и сумму зарплаты со дня увольнения до исполнения решения.
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