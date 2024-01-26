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Кибератака на сайт ТВ «Мтавари архи». Источник: «Мтавари архи»
Новости

На сайты президента Грузии, «Мтавари архи», «Формула» и «СовЛаб» была осуществлена кибератака

Civil.ge Send an email 26/01/2024 - 15:20
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По распространенной 25 и 26 января информации, была осуществлена ​​кибератака на сайты оппозиционных телекомпаний «Мтавари архи» и «Формула», а также на сайт президента Грузии. Ранее, 23 января, «Лаборатория изучения советского прошлого» (СовЛаб) также опубликовала заявление о кибератаке из России.

По информации Радио Свобода, при входе на сайт президента появлялась надпись: «Взломан от COSY BEAR, слава России». Позже надпись удалили с сайта президента, хотя он до сих пор не работает. Предполагается, что российская хакерская группа COSY BEAR связана с российской разведкой.

25 января телекомпания «Мтавари архи» сообщила, что ее сайт взломан и часть базы данных удалена.

Информацию о кибератаке телекомпания «Формула» обнародовала 26 января, отметив, что сайт был недоступен несколько часов, но его удалось восстановить.

23 января «СовЛаб» сообщила, что ее сайт взломан. «Последние несколько недель «Грузинская мечта» ведет пропагандистскую кампанию против Лаборатории по исследованию советского прошлого. В то же время веб-ресурсы организации являются объектом скоординированной атаки из России».

«На сервер сайта общественного архива «Совлаб» (archive.ge) происходят DDoS-атаки, целью которых является нарушение нормальной работы сервера. В последние дни интенсивность атак возрастает в геометрической прогрессии, особенно со стороны России. Интенсивность попыток входа на сайт превышает 700 тысяч в сутки», – отмечают в организации.

В ходе DDoS-атаки (distributed denial-of-service) злоумышленник отправляет тысячи поддельных запросов, чтобы превысить пропускную способность, перегрузить ресурсы сервера и перегрузить систему, – добавляет организация.

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Civil.ge Send an email 26/01/2024 - 15:20
1 1 minute read

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