Телекомпания «Формула» прекращает развлекательные программы и переходит на информационно-аналитические передачи

Оппозиционная телекомпания «Формула» заявила 31 января, что в феврале и марте перейдет на новый формат, и вместо развлекательных программ в эфире будут выходить передачи информационно-аналитического содержания, что также повлечет за собой увольнение сотрудников.

По заявлению ТВ «Формула», распрощаться с «важной частью» команды — «тяжелый факт». «Мы ценим их работу и благодарим их за самоотверженность, которую они проявили в борьбе с олигархической системой», – говорится в заявлении.

По информации ТВ «Формула», телекомпания, несмотря на стабильный рост рейтинга, не смогла мобилизовать запланированные средства в прошлом году, и одной из причин этого является действующее в стране регулирование и политическая ситуация, «главная» задача которых заключалась в сокращении источников финансирования критических СМИ».

Согласно тому же заявлению, телекомпания, исходя из данной реальности, принимает решение сделать выбор на общественно-политический контент для максимального информирования общественности к выборам 2024 года и достижения результатов в борьбе за западные ценности страны.

Телекомпанию «Формула» основал бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

В прошлом году Давид Кезерашвили отказался от своей доли в телекомпании и уступил половину ее руководству и журналистам.

