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Миша Мшвилдадзе. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Обвиняемый в нападении на Мишу Мшвилдадзе приговорен к 6 месяцам лишения свободы

Civil.ge Send an email 04/10/2023 - 18:04
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Тбилисский городской суд приговорил Николоза Гугешашвили к 6 месяцам лишения свободы по обвинению в нападении на Мишу Мшвилдадзе, соучредителя и телеведущего телекомпании «Формула». Об этом корреспонденту «Civil Georgia» сообщил адвокат Мшвилдадзе Эдуард Марикашвили.

27 июня Гугешашвили напал на Мишу Мшвилдадзе на улице и ударил его по лицу. На следующий день правоохранители задержали его.

Сам Мшвилдадзе после нападения заявил, что к планированию и организации насилия были причастны государственные структуры и что одним из участников нападения мог быть следователь Службы госбезопасности Грузии.

Журналисты телекомпании «Формула» провели журналистское расследование после нападения и получили видеодоказательства нападения, которые выявили присутствие на месте происшествия представителей спецслужб и их возможное участие в нападении. В СГБ подтвердили, что Георгий Мумладзе, которого можно увидеть на видео с нападением на Мшвилдадзе, является их сотрудником, но опровергли его причастность к нападению.

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Civil.ge Send an email 04/10/2023 - 18:04
7 1 minute read

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