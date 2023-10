Обвиняемый в нападении на Мишу Мшвилдадзе приговорен к 6 месяцам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил Николоза Гугешашвили к 6 месяцам лишения свободы по обвинению в нападении на Мишу Мшвилдадзе, соучредителя и телеведущего телекомпании «Формула». Об этом корреспонденту «Civil Georgia» сообщил адвокат Мшвилдадзе Эдуард Марикашвили.

27 июня Гугешашвили напал на Мишу Мшвилдадзе на улице и ударил его по лицу. На следующий день правоохранители задержали его.

Сам Мшвилдадзе после нападения заявил, что к планированию и организации насилия были причастны государственные структуры и что одним из участников нападения мог быть следователь Службы госбезопасности Грузии.

Журналисты телекомпании «Формула» провели журналистское расследование после нападения и получили видеодоказательства нападения, которые выявили присутствие на месте происшествия представителей спецслужб и их возможное участие в нападении. В СГБ подтвердили, что Георгий Мумладзе, которого можно увидеть на видео с нападением на Мшвилдадзе, является их сотрудником, но опровергли его причастность к нападению.

