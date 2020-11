Тбилиси критикует Москву за заявление после встречи Абашидзе-Карасина

МИД Грузии подверг критике МИД России за содержание его заявления, опубликованного после видеовстречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе и члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Григория Карасина, которая состоялась 28 ноября.

По заявлению МИД Грузии, информация МИД России может отражать подходы российской стороны к тому или иному вопросу, но «однозначно не отражает содержания прошедшей встречи и тематику разговора». Как отмечает министерство, «это не первый случай, когда имеет место распространение ложной информации со стороны России и использование неформальных, экономических и гуманитарных вопросов по своей сути и по их призванию в политических целях и для пропаганды».

Заявление МИД Грузии было опубликовано после того, как за заявлением МИД России о переговорах Абашидзе-Карасина последовал протест на улицах Тбилиси и в социальных сетях.

«Следует подчеркнуть, что вопрос вакцины от Ковид-19 в ходе беседы не обсуждался, как и события июня 2019 года, и, тем более, не был подтвержден обоюдный настрой по преодолению последствий антироссийской провокации», — говорится в заявлении МИД Грузии.

МИД Грузии подчеркнул, что Женевские международные дискуссии являются единственным форматом, в рамках которого при участии сопредседателей от ЕС, ОБСЕ, ООН и Соединенных Штатов возможно обсуждение политических вопросов, включая «сложнейшую ситуацию» в оккупированных регионах, как с точки зрения безопасности, так и с гуманитарной точки зрения.

«Соответственно, мы призываем российскую сторону воздержаться от распространения ложной информации и изложить свою позицию в предназначенном для этого месте — в рамках Женевских международных переговоров, где она получит соответствующий ответ с грузинской стороны», — говорится в заявлении.

