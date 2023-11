Грузинские политики комментируют телефонный разговор Абашидзе и Карасина

31 октября в социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе в марте 2022 года говорят о возможности о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией.

«Civil Georgia» предлагает оценки политиков по поводу этой аудиозаписи.

Правящая команда

Рати Брегадзе, министр юстиции: «Эти люди встречались и разговаривали, и есть такой канал коммуникации. Думаю, ничего особенно секретного здесь нет. Если распространилась какая-то запись, которая, скорее всего, получена незаконным путем, сначала необходимо проверить ее подлинность. Я не слышал, и мне будет сложно говорить об этом вопросе… Вы (журналисты) хотите и должны сказать это прямо, потому что гражданам Грузии легче стало перемещаться, чтобы в Грузии кто-то был привлечен к ответственности. … Какой интерес был у Российской Федерации? Я знаю и могу вам сказать с точки зрения Грузии, что гражданам Грузии будет легче перемещаться… Я не вижу в этом ничего плохого».

Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии, «Грузинская мечта»: «Это прокомментировал Зураб Абашидзе. Он сказал, что это весна 2022 года. Я сам видео не видел, видел только комментарий Зураба Абашидзе, поэтому доверяю Зурабу Абашидзе, он скажет правду грузинскому обществу».

Тенгиз Шарманашвили, заместитель председателя парламентского Комитета по обороне и безопасности, «Грузинская мечта»: «Я не слышал… насколько мне известно, этих переговоров не было, никаких консультаций с Россией на эту тему (возобновления полетов) не было, а Россия в одностороннем порядке сняла то, что в одностороннем порядке установила…(По поводу разговора Карасина и Абашидзе) это ничего не значит, потому что Абашидзе не является таким чиновником, который может принимать такого рода решения. Формат (Карасин-Абашидзе) — это просто обмен мнениями друг с другом».

Оппозиция

Тинатин Бокучава, «Единое национальное движение», депутат: «Это тоже стиль Путина, когда сам разоблачает коллаборационистов и предателей, то есть разоблачать само (про)российскую власть (Грузии) в российском деле… Я уверена, что мы услышим еще много подобных вещей из России об этой власти, в том числе, не исключаю, что (министр экономики и устойчивого развития Леван) Давиташвили был в Пекине не только для участия в многостороннем формате, а еще одна пешка Иванишвили отвезла от Иванишвили предательские послания в Пекин и провела секретные переговоры с оккупантом страны и признанным международным сообществом террористом Владимиром Путиным.

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию», депутат: «Эта запись подтверждает то, что мы уже давно говорим, что Абашидзе не представитель Грузии, он представитель России, он помощник Карасина, который получает от него задания, но абсурд всего этого в том, что свою зарплату он получает из денег, вынутых из карманов грузинского народа, а самое главное, нет никакой подотчетности, то есть он бесконтрольно выполняет свои функции – выполнение поручений России. Я собираюсь поднять вопрос в Парламенте – как общество может заставить российского представителя Абашидзе стать подотчетным народу».

Бека Лилуашвили, «За Грузию», депутат Парламента: «призываю премьер-министра Грузии выйти и сказать, когда он солгал, когда он вышел и гордо заявил – никаких официальных переговоров по вопросу полетов не было и это было одностороннее решение России, или сейчас всем этим процессом врут гражданам, и во-вторых, какие еще есть вопросы, по которым еще не опубликована аудиозапись… Может быть, идут переговоры и по другим негосударственным, антигрузинским вопросам, например, вопрос Очамчире тоже является частью этих переговоров».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели», депутат: «формат Абашидзе-Карасина бесполезен и создан для затуманивания глаз, как будто у России нет никакого общения с «Грузинской мечтой», кроме этого формата. Конечно, это подтверждает, что коммуникации шли и по этому каналу, но «Грузинская мечта» имеет более тесную связь и прямой контакт с Россией, чем формат Абашидзе-Карасин, и об этом свидетельствует прямой контакт с Россией (Отара) Парцхаладзе… человека, близкого к семьям Гарибашвили и Бидзина Иванишвили.

Хатуна Самнидзе, парламентская политическая группа «Группа реформ», депутат: «я не удивлена, что такая запись была обнародована, и что существуют отношения такого типа. У нас есть власть, которая, как она сама озвучивает, отличается не только осторожной политикой по отношению к России, но и трусливой политикой, и она отошла от национальных интересов страны. Эта запись является еще одним доказательством того, что эта власть не ставит национальные интересы в качестве своей главной цели».

Тамар Кордзаия, депутат от оппозиции: «тот факт, что в это стране дезинформацию распространяет власть, подтвердился… Мы прекрасно помним тогдашние заявления о возобновлении полетов, о том, что возобновление произошло в одностороннем порядке со стороны России. Мы тогда задавали очень простые вопросы… но ответа на них не было. Эта их ложь раскрыта».

