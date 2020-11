За переговорами между Абашидзе и Карасиным в Тбилиси последовала акция протеста

Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Федеральной собрания РФ Григорий Карасин 27 ноября провели встречу в видеоформате.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, Зураб Абашидзе говорил о «сложной ситуации» в Абхазии и Цхинвальском регионе и отметил, что, несмотря на пандемию, Российская Федерация продолжает проводить широкомасштабные военные учения. По его словам, «вдоль линии оккупации продолжается т.н. «бордеризация», «грубое нарушение прав человека» и сообщение с оккупированными регионами «фактически прекращено».

Согласно тому же сообщению, Абашидзе выразил обеспокоенность Тбилиси подписанием между Сухуми и Москвой программы «по созданию общего социального и экономического пространства», и назвал это действие «еще одним незаконным шагом к фактической аннексии Абхазии».

По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны рассмотрели «динамику торгово-экономических отношений, транспортных и гуманитарных связей между двумя странами в период январь-октябрь 2020 года». «Основное внимание уделялось защите интересов и решению проблем компаний, вовлеченных в сферу торговли и транспортировки», — говорится в пресс-релизе правительства.

На встрече также было затронуто Соглашение 2011 года «Между правительством Грузии и правительством Российской Федерации об основных принципах, связанных с механизмами таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, в ходе беседы было отмечено, что переговорный процесс продвигается медленно. «Стороны выразили готовность содействовать деятельности рабочих групп, созданных на уровне экспертов, и реализации соглашения», — говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи также было отмечено, что с 2021 года российская сторона планирует провести реконструкцию территорию, прилегающую к пограничному КПП Казбеги – Верхний Ларс для содействия улучшению транспортному движению.

Пресс-служба правительства Грузии сообщает, что говоря о возможном возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, приостановленного президентом Путиным в июне 2019 года, Абашидзе заявил, что политизировать этот вопрос неправильно.

Что касается частых обвинений России в адрес Центра Лугара, Абашидзе подтвердил, что в соответствующей эпидемиологической обстановке Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара будет готов принять группу иностранных экспертов, в том числе российских, для ознакомления с работой лаборатории. Он также отметил, что в этом контексте «пропагандистский ажиотаж совершенно неприемлем».

В свою очередь, МИД России заявил, что в ответ на обвинения грузинской стороны о «бордеризации» и произвольных задержаниях вдоль разделительных линий, Карасин заявил на встрече, что это служит «обеспечению безопасности людей» и подчеркнул необходимость пресечения «провокаций» и «незаконного пересечения границы».

Что касается возобновления полетов, МИД России в числе предпосылок для этого назвал «прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан», а также нормализацию эпидемиологической ситуации в обеих странах.

МИД России в своем заявлении также откликнулся на антиоккупационную акцию протеста в июне 2019 года в Тбилиси и отметил, что в ходе переговоров был «подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года».

«Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений», — заявил МИД России.

Согласно тому же заявлению, стороны договорились продолжить неполитизированную дискуссию, чтобы урегулировать спорные вопросы вокруг Таможенного соглашения 2011 года и начала его практической реализации.

МИД России также отметил, что Москва выразила готовность к «конструктивному сотрудничеству» в связи с пандемией Ковид-19, в том числе с точки зрения использования (российских) вакцин. В то же время, в заявлении говорится, Карасин указал на сохраняющиеся озабоченности «военно-биологической деятельностью» Лаборатории Лугара и призвал грузинскую сторону обеспечить визит российских специалистов на этот объект.

МИД России также отметил, что стороны также обсудили региональные вопросы, в том числе заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября о прекращении войны в Карабахе. Согласно тому же сообщению, реализация трехсторонних договоренностей, «в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию».

За протестом в Тбилиси последовали пояснения от Зураба Абашидзе

В связи с той частью заявления МИД России, где говорится о «подтверждении обоюдного настроя» к преодолению последствий июньских событий 2019 года, в Тбилиси последовала акция протеста. Представители оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты сначала собрались перед зданием МИД Грузии, а затем перешли к зданию Парламента.

Оппозиция обвинила Абашидзе в осуждении акции протеста против визита в Грузию российского депутата коммуниста Гаврилова и потребовала объяснений от МИДа Грузии.

Оппозиция также выразила обеспокоенность по поводу возможного визита российских специалистов в Центр Лугара, за которым, по их мнению, последует дальнейшая пропаганда и провокации со стороны России.

Позже Абашидзе откликнулся на заявление МИД России и отметил, что события 2019 года на встрече вообще не упоминались и «это интерпретация российской стороны».

По словам Абашидзе, на встрече российская сторона упомянула тему возобновления авиасообщения и подчеркнула необходимость пресечения «русофобских нападок», на что он ответил, что они не смогут назвать «никаких фактов русофобских нападок в отношении российских туристов».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)